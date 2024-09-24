Bu Tuvalet Kağıtlarını Sakın Kullanmayın: Herkesin Evinde Bulunuyor Hemen Kontrol Edin
Günlük hayatta sürekli kullandığımız tuvalet kağıtları ile ilgili uzmanlar uyardı. Evdeki tuvalet kağıtlarını hemen kontrol edin, eğer böyleyse sakın kullanmayın.
Kaynak: Haber Merkezi
Herkesin evinde bulunan ve sıkça kullandığı tuvalet kağıtlarıyla ilgili uzmanlar önemli uyarıda bulundu. Tuvalet kağıdı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri açıklayan uzmanlar, kimsenin dikkat etmediği o detayı da anlattı. Evde kullandığınız tuvalet kağıdını hemen kontrol edin, eğer böyleyse sakın kullanmayın...
BU TUVALET KAĞITLARINI SAKIN KULLANMAYIN
Eğer çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsiyorsanız, geri dönüşümlü tuvalet kağıtları tercih edilmesi gerekir. Tuvalet kağıtları genellikle kokusuz olur fakat bazı tuvalet kağıtları hafif bir parfüm kokusu da içerir.
Uzmanlar kokulu tuvalet kağıdı yerine, kokusuz tuvalet kağıdının daha sağlıklı olduğunu ve hassas ciltler için kokusuz tuvalet kağıtlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.
RENKLİ TUVALET KAĞITLARINDAN UZAK DURUN
Ayrıca, uzmanlar renkli tuvalet kağıtlarının da kullanılmaması gerektiğini belirterek, renkli tuvalet kağıtlarının tahrişe neden olacağının altını çizdi. Parfüm ve diğer kimyasallar ile hassasiyeti artıran alerjen etkilere sebep olan ve özellikle de vücudun PH dengesini bozan tuvalet kağıtları, sağlığı olumsuz yönde ciddi anlamda etkiliyor.
İnce ve ucuz tuvalet kağıtları, kullanım sırasında yırtılma veya parçalanma gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, kaliteli bir tuvalet kağıdı kullanılmasını gerektiğini söyledi.