Bu Tuvalet Kağıtlarını Sakın Kullanmayın: Herkesin Evinde Bulunuyor Hemen Kontrol Edin

RENKLİ TUVALET KAĞITLARINDAN UZAK DURUN

Ayrıca, uzmanlar renkli tuvalet kağıtlarının da kullanılmaması gerektiğini belirterek, renkli tuvalet kağıtlarının tahrişe neden olacağının altını çizdi. Parfüm ve diğer kimyasallar ile hassasiyeti artıran alerjen etkilere sebep olan ve özellikle de vücudun PH dengesini bozan tuvalet kağıtları, sağlığı olumsuz yönde ciddi anlamda etkiliyor.