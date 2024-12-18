Bu Tohum Bitkin Büyümesini Sağlıyor! Çiçekçilerin Yeni Modası

Doğal yaşamın ve sürdürülebilir tarımın önemi giderek artarken, bitki yetiştirme yöntemlerinde de yenilikçi çözümler gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde popülerlik kazanan bir trend, chia tohumunun bitki yetiştirme süreçlerinde kullanılması. Peki, bu küçük ama etkili tohum, bitkilerin gelişiminde nasıl bir rol oynuyor?

Ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Bitki yetiştirme ile ilgilenenlerin son günlerdeki uğraşı "chia tohumu" oldu. Suda bekletilen chiaları çömlek bir saksının dışına bulayın, filizlerini toplamaktan yorulacaksınız.

Saksıda bitki yetiştirme ile uğraşmayı sevenler, ciddi bir zaman ayırıyor.

Kimine terapi gibi gelen bu işler, emeklerin sonucunu da veriyor.