Bu Temizlikte Ürünlerine Sakın Boşuna Para Vermeyin: Hiçbir İşe Yaramıyormuş

Evinizi temiz ve düzenli tutmak için doğru temizlik malzemelerini bulmak bazen zaman alabilir. Ancak profesyonel temizlikçiler, zaman ve para israfını önlemek adına önemli önerilerde bulunuyor. İşte gereksiz harcama yapmanıza neden olabilecek temizlik ürünleri ve daha etkili alternatifler...

KABLOSUZ VEYA DİK SÜPÜRGELER DAHA VERİMLİ

Robot süpürgeler, genelde hafif temizlik işleri için pratik olabilir, ancak yoğun dağınıklık yaşayan evler için ideal değiller. Spekless Temizlik Şirketi’nin operasyon müdürü Karina Toner, evcil hayvan kılı, kırıntı ya da düzensiz zeminlerin olduğu evlerde robot süpürgelerin zorlanabileceğini belirtiyor. Yüksek trafikli alanlar için güçlü emiş gücü olan kablosuz ya da dik süpürge modelleri çok daha verimli bir seçenek.

BU TEMİZLİK BEZLERİNİ ALMAYIN

Tek kullanımlık temizlik bezleri ve mendilleri pratik görünse de çevreye zarar verme konusunda büyük bir sorun teşkil ediyor. Temizlik uzmanı Forrest Webber, tekrar kullanılabilir mikrofiber bezleri öneriyor. Bu bezler yıkandıklarında yeni gibi olur ve sürekli yenisini satın almanız gerekmez. Karina Toner de temizlik mendillerinin pahalı olduğunu ve sık kullanıldıklarında ciddi atık oluşturduğunu belirterek, mikrofiber bezlerle birlikte çok amaçlı sprey temizleyici veya ev yapımı temizleyiciler kullanmanın daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu vurguluyor.

TEMİZLİK ÇUBUKLARININ BİR ETKİSİ YOK

Temizlik uzmanı Jade Piper, dezenfekte etmek amacıyla kullanılan UV ışıklı temizlik çubuklarının etkili olmadığını savunuyor. Bu tür cihazların yüzeylerde gezdirilerek mikropları öldürdüğü iddia edilse de, Piper’a göre bunlar yavaş ve güvenilir değil. Bunun yerine, bakteri ve virüslerin %99,9’unu hızlıca yok eden dezenfektan spreylerin kullanılması daha etkili ve pratik bir çözüm.

Kaynak: Haber Merkezi