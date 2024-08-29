Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!

Çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünleri

Tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı ve cam temizleyici ürünler ile çamaşır suyu karıştırılmamalıdır. Bu karışım solunum ve göz problemlerine yol açabilir.

Karbonat ve sirke

Bu iki ürün karıştırıldığında birbirini etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale geldiği için temizlikte bir işe yaramıyor. Kapalı bir kapta karıştırılan bu karışım patlamaya neden olabilir.

Farklı markaların aynı temizleyici ürünleri

Her ürünün kendine özel formülü vardır. Bu ürünleri karıştırmak ciddi kimyasal reaksiyonlarına neden olabilir.

Temizlik ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için bu yöntemi uygulayın:

Çamaşır suyunu diğer temizlik ürünleriyle karıştırmamaya dikkat edin.

Temizlik ürünlerini orjinal kutularında saklayın.

Çamaşır suyu ve amonyak kullandıktan sonra hem evinizi hem de ellerinizi bol bol su ile yıkayın.

Evde amonyak ve çamaşır suyu kullanmamaya çalışın.

Temizlik ürünlerinde güvenlik önerilerini mutlaka okuyun.