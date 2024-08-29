Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!
Bugün sizlere temizlik ürünleri konusunda önemli bir konuya değinmek istiyoruz.
Bugün sizlere temizlik ürünleri konusunda önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Belki de farkında olmadan yaptığınız bir hataya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Temizlik ürünlerini asla karıştırmamanız gerektiğini biliyor muydunuz? Bu konuda yapılan yanlış uygulamaların ciddi zararlara yol açabileceği son zamanlarda ortaya çıktı.
Akşam'da yayınlanan bir haberde; Bazı temizlik ürünlerini karıştırmanın zararları paylaşıldı. İşte karıştırılması sakıncalı olan ürünler.
Çamaşır suyu ve alkol
Bu iki kimyasal ürünün birleştirilmesi sonucunda, sinir sistemi, akciğerler, böbrekler, karaciğer, gözler ve cilt zarar görür. Baş dönmesi, bulantı hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Çamaşır suyu ve amonyak
Bu karışım solunum sistemine ciddi zarar veriyor. Amonyakda yüksek dozda patlayıcı madde bulunmaktadır.
Çamaşır suyu ve sirke
Sirke gibi asitli ürünleri çamaşır suyuyla karıştırdığınızda toksik gazlar ortaya çıkıyor. Bu iki ürün birleştirildiğinde göz yanması ve akciğer hasarına neden olabilir.
Çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünleri
Tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı ve cam temizleyici ürünler ile çamaşır suyu karıştırılmamalıdır. Bu karışım solunum ve göz problemlerine yol açabilir.
Karbonat ve sirke
Bu iki ürün karıştırıldığında birbirini etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale geldiği için temizlikte bir işe yaramıyor. Kapalı bir kapta karıştırılan bu karışım patlamaya neden olabilir.
Farklı markaların aynı temizleyici ürünleri
Her ürünün kendine özel formülü vardır. Bu ürünleri karıştırmak ciddi kimyasal reaksiyonlarına neden olabilir.
Temizlik ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için bu yöntemi uygulayın:
Çamaşır suyunu diğer temizlik ürünleriyle karıştırmamaya dikkat edin.
Temizlik ürünlerini orjinal kutularında saklayın.
Çamaşır suyu ve amonyak kullandıktan sonra hem evinizi hem de ellerinizi bol bol su ile yıkayın.
Evde amonyak ve çamaşır suyu kullanmamaya çalışın.
Temizlik ürünlerinde güvenlik önerilerini mutlaka okuyun.