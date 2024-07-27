Bu Telefon Sahipleri Sağlığından Olabilir: En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Açıklandı

Gün içerisinde saatlerce kullandığımız akıllı telefonlar, günümüzde insanların altıncı uzvu haline gelmiş durumda. Ancak saatlerce maruz kalınan telefonlar, yaydıkları radyasyon nedeniyle insanlar için tehlikeli olabilir. Akıllı telefonlarda radyasyon seviyesini gösteren 'SAR' değeri üzerinden hazırlanan bir sıralamaya göre, dünyanın en çok radyasyon yayan telefonları belli oldu.

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Bu Telefon Sahipleri Sağlığından Olabilir: En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Açıklandı

Günümüzde birçok teknolojik ürün, akıllı sistemlerini internet aracılığıyla çalıştıracak şekilde tasarlanıyor.

Bu durum, televizyon, akıllı telefon ya da mutfak aletlerinin radyasyon yaymasına neden olurken, özellikle gün içerisinde saatlerce kullanılan akıllı telefonların yaydığı radyoaktif değerler, insan sağlığı için belirleyici rol oynayabilmekte.

Özellikle uyku öncesinde yatakta telefonla meşgul olan milyonlarca insan, telefonunu yastığının altına koyarak yatmayı tercih edebiliyor. Telefonların yaydıkları radyasyon seviyesini tanımlamak için kullanılan 'SAR' değeri, birçok kişi tarafından satın alınacak telefon tercihinde etkili rol oynarken, uzmanların yaptığı araştırmaya göre dünyanın en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefonları ortaya çıktı.

Bu Telefon Sahipleri Sağlığından Olabilir: En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Açıklandı - Resim : 1
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLARI

1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54
2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5
3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49
4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44
5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43
6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4
7- Apple iPhone 7 / Radyasyon değeri 1.38
8- Apple iPhone 7 Plus / Radyasyon değeri 1.24
9- Huawei Honor 5C / Radyasyon değeri 1.14
10- Sony Xperia X Compact / Radyasyon değeri 1.08

Bu Telefon Sahipleri Sağlığından Olabilir: En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Açıklandı - Resim : 2
Listede belirtilen telefonların pazar payının çok büyük olması ve halihazırda Türkiye'de milyonlar tarafından tercih edilen modellerin yer alması ise oldukça dikkat çekti.

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