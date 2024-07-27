Bu Telefon Sahipleri Sağlığından Olabilir: En Çok Radyasyon Yayan Telefonlar Açıklandı

Günümüzde birçok teknolojik ürün, akıllı sistemlerini internet aracılığıyla çalıştıracak şekilde tasarlanıyor.



Bu durum, televizyon, akıllı telefon ya da mutfak aletlerinin radyasyon yaymasına neden olurken, özellikle gün içerisinde saatlerce kullanılan akıllı telefonların yaydığı radyoaktif değerler, insan sağlığı için belirleyici rol oynayabilmekte.



Özellikle uyku öncesinde yatakta telefonla meşgul olan milyonlarca insan, telefonunu yastığının altına koyarak yatmayı tercih edebiliyor. Telefonların yaydıkları radyasyon seviyesini tanımlamak için kullanılan 'SAR' değeri, birçok kişi tarafından satın alınacak telefon tercihinde etkili rol oynarken, uzmanların yaptığı araştırmaya göre dünyanın en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefonları ortaya çıktı.





İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLARI



1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54

2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5

3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49

4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44

5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43

6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4

7- Apple iPhone 7 / Radyasyon değeri 1.38

8- Apple iPhone 7 Plus / Radyasyon değeri 1.24

9- Huawei Honor 5C / Radyasyon değeri 1.14

10- Sony Xperia X Compact / Radyasyon değeri 1.08





Listede belirtilen telefonların pazar payının çok büyük olması ve halihazırda Türkiye'de milyonlar tarafından tercih edilen modellerin yer alması ise oldukça dikkat çekti.