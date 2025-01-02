Bu Şarj Aletleri İçin Acil Uyarı Yapıldı: Yüzde 98’i Hayati Risk Taşıyor
Electrical Safety First adlı yardım kuruluşu, milyarlarca kişiyi şarj aletleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Electrical Safety First adlı yardım kuruluşunun açıkladığı verilere göre, sahte şarj cihazları genellikle düşük kaliteli malzemelerle üretiliyor ve güvenlik sigortalarından yoksun. Bu durum, cihazlarda aşırı ısınma, kısa devre ve yangın gibi riskleri beraberinde getiriyor.
Sahte ürünlerin güvenlik standartlarını karşılamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu cihazların kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Yanlış ya da sahte şarj cihazlarının patlama ve elektrik çarpması gibi ciddi tehlikeleri tetikleyebileceği belirtiliyor.
%98’İ RİSK TAŞIYOR
The Sun’ın haberine göre, Electrical Safety First tarafından yapılan testlerde, sahte şarj cihazlarının %98’inin elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek riskler taşıdığı tespit edildi. Özellikle düşük kaliteli bileşenler ve eksik güvenlik parçaları, bu tehlikelerin temel nedenleri arasında yer alıyor.
Örneğin, orijinal bir iPhone şarj cihazında 60’tan fazla bileşen bulunurken, sahte cihazlarda bu sayı genellikle çok daha düşük oluyor. Bu durum, güvenlik açıklarını artırıyor ve kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor.
ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR
Sahte şarj cihazlarının aşırı ısınma, patlama ya da telefonların zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, bu cihazların aynı zamanda ciddi yaralanmalara ve ölümcül tehlikelere neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca, sahte cihazların düşük kaliteli olmaları nedeniyle telefonları daha yavaş şarj ettiği ve prizlerde düzgün takılamadığı da belirtiliyor.
GÜVENLİ ŞARJ ALETİ NASIL ANLAŞILIR?
Electrical Safety First, güvenli bir şarj cihazı satın alırken şu kriterlere dikkat edilmesini öneriyor:
-Marka adı, model numarası ve parti numarasının kontrol edilmesi.
-Üründe CE ya da UKCA işaretinin bulunması.
Şarj cihazının voltaj ve akım değerlerinin telefonla uyumlu olması.
Ayrıca, sahte şarj cihazlarından korunmak için yalnızca üreticinin resmi web sitesinden ya da güvenilir perakendecilerden alışveriş yapılması tavsiye ediliyor.
YENİLİKÇİ ENERJİ TRANSFERİ SİSTEMİ
Güney Kore’deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları ise, cihazların üç boyutlu ortamlarda her yerde şarj edilebilmesini mümkün kılacak bir enerji transfer sistemi geliştirdi. Elektriksel rezonans teknolojisiyle çalışan bu sistem, enerji iletimini iyileştirmeyi hedefliyor.