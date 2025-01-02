Bu Şarj Aletleri İçin Acil Uyarı Yapıldı: Yüzde 98’i Hayati Risk Taşıyor

%98’İ RİSK TAŞIYOR

The Sun’ın haberine göre, Electrical Safety First tarafından yapılan testlerde, sahte şarj cihazlarının %98’inin elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek riskler taşıdığı tespit edildi. Özellikle düşük kaliteli bileşenler ve eksik güvenlik parçaları, bu tehlikelerin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Örneğin, orijinal bir iPhone şarj cihazında 60’tan fazla bileşen bulunurken, sahte cihazlarda bu sayı genellikle çok daha düşük oluyor. Bu durum, güvenlik açıklarını artırıyor ve kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Sahte şarj cihazlarının aşırı ısınma, patlama ya da telefonların zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, bu cihazların aynı zamanda ciddi yaralanmalara ve ölümcül tehlikelere neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca, sahte cihazların düşük kaliteli olmaları nedeniyle telefonları daha yavaş şarj ettiği ve prizlerde düzgün takılamadığı da belirtiliyor.