Bu Saatte Bitkileri Sakın Sulamayın! Uzmanlar Açıkladı, Faydasından Çok Zararı Var

Yaz aylarında yapılan bilinçsiz sulama, bitkilerinize fayda yerine zarar verebilir. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yapılan sulamanın yapraklarda yanıklara ve köklerde kuruluğa yol açtığını belirterek, sabah erken saatleri işaret ediyor.

Son Güncelleme:
Bu Saatte Bitkileri Sakın Sulamayın! Uzmanlar Açıkladı, Faydasından Çok Zararı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında bitkilerinizi serinletmek ve susuz kalmalarını önlemek adına sulama yapmak önemli bir ihtiyaç gibi görünse de, uzmanlar bu noktada zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış saatlerde yapılan sulama, suyu boşa harcamakla kalmaz, bitkilere doğrudan zarar verebilir.

ÖĞLE SAATLERİNDE SULAMA TEHLİKELİ

Saat 11:00 ile 16:00 arasında yapılan sulama, sıcaklık nedeniyle suyun köklere ulaşamadan buharlaşmasına neden olur. Bu sadece su israfına yol açmaz, aynı zamanda yapraklar üzerinde kalan su damlalarının güneş ışığını yansıtmasıyla yanık lekelerine de sebep olabilir. Uzmanlar, bu saatlerde yapılan sulamanın bitkilerde strese yol açtığını ve büyümeyi olumsuz etkilediğini vurguluyor.

EN DOĞRU SULAMA ZAMANI NE ZAMAN?

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu nemi verimli bir şekilde alabilmesi için sulamanın sabah erken saatlerde yapılması öneriliyor. Bu saatlerde hava daha serin olduğu için su buharlaşmadan toprağa işler ve köklere kadar ulaşır. Bu sayede bitkiler hem serinler hem de gün boyu ihtiyaç duyduğu nemi almış olur.

Bu Saatte Bitkileri Sakın Sulamayın! Uzmanlar Açıkladı, Faydasından Çok Zararı Var - Resim : 1

ALTERNATİF ZAMAN AKŞAM SAAT 18.00 SONRASI

Sabah saatlerinde sulama imkanı olmayanlar için bir diğer uygun zaman dilimi, akşam 18:00’den sonradır. Ancak bu saatlerde yapılan sulamada aşırıya kaçmamak gerekir. Toprağın gece boyunca fazla nemli kalması, mantar oluşumuna ve bitki hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

VERİMLİ SULAMANIN 3 ALTIN KURALI

DİP SULAMA YAPIN: Suyu doğrudan toprağa ve köklere verin. Yaprakların sulanması etkisizdir ve hastalıklara yol açabilir.

MALÇ KULLANIN: Ağaç kabuğu veya saman gibi organik malçlar, toprağı serin tutar ve suyun buharlaşmasını azaltır.

YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİN: Hem ekonomik hem de çevreci bir yöntem olan yağmur suyunu depolayarak sulamada kullanabilirsiniz.

YANLIŞ ZAMANLAMA BİTKİLERİNİZE MAL OLABİLİR

Sulamayı güneşin en yoğun olduğu saatlerde yapmak sadece faydasız değil, aynı zamanda zararlıdır. Özellikle çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkiler bu durumdan kolaylıkla etkilenebilir. Bu nedenle sulama saatlerine dikkat etmek, sağlıklı ve güçlü bitkiler yetiştirmenin en önemli adımlarından biridir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret! Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret!
Doğum Tarihiniz Yaşam Sürenizi Ele Veriyor! Bu Hesaplamayla Ne Kadar Yaşayacağınızı Öğrenebilirsiniz Doğum Tarihiniz Yaşam Sürenizi Ele Veriyor! Bu Hesaplamayla Ne Kadar Yaşayacağınızı Öğrenebilirsiniz
Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına Doymuyor
Ne Bir Çizik Ne Bir Leke Kalıyor: Otomobil Farlarını Cam Gibi Parlatan Yöntem Ortaya Çıktı Ne Bir Çizik Ne Bir Leke Kalıyor: Otomobil Farlarını Cam Gibi Parlatan Yöntem Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!