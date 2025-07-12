Bu Saatte Bitkileri Sakın Sulamayın! Uzmanlar Açıkladı, Faydasından Çok Zararı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarında bitkilerinizi serinletmek ve susuz kalmalarını önlemek adına sulama yapmak önemli bir ihtiyaç gibi görünse de, uzmanlar bu noktada zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış saatlerde yapılan sulama, suyu boşa harcamakla kalmaz, bitkilere doğrudan zarar verebilir.

ÖĞLE SAATLERİNDE SULAMA TEHLİKELİ

Saat 11:00 ile 16:00 arasında yapılan sulama, sıcaklık nedeniyle suyun köklere ulaşamadan buharlaşmasına neden olur. Bu sadece su israfına yol açmaz, aynı zamanda yapraklar üzerinde kalan su damlalarının güneş ışığını yansıtmasıyla yanık lekelerine de sebep olabilir. Uzmanlar, bu saatlerde yapılan sulamanın bitkilerde strese yol açtığını ve büyümeyi olumsuz etkilediğini vurguluyor.

EN DOĞRU SULAMA ZAMANI NE ZAMAN?

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu nemi verimli bir şekilde alabilmesi için sulamanın sabah erken saatlerde yapılması öneriliyor. Bu saatlerde hava daha serin olduğu için su buharlaşmadan toprağa işler ve köklere kadar ulaşır. Bu sayede bitkiler hem serinler hem de gün boyu ihtiyaç duyduğu nemi almış olur.

ALTERNATİF ZAMAN AKŞAM SAAT 18.00 SONRASI

Sabah saatlerinde sulama imkanı olmayanlar için bir diğer uygun zaman dilimi, akşam 18:00’den sonradır. Ancak bu saatlerde yapılan sulamada aşırıya kaçmamak gerekir. Toprağın gece boyunca fazla nemli kalması, mantar oluşumuna ve bitki hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

VERİMLİ SULAMANIN 3 ALTIN KURALI

DİP SULAMA YAPIN: Suyu doğrudan toprağa ve köklere verin. Yaprakların sulanması etkisizdir ve hastalıklara yol açabilir.

MALÇ KULLANIN: Ağaç kabuğu veya saman gibi organik malçlar, toprağı serin tutar ve suyun buharlaşmasını azaltır.

YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİN: Hem ekonomik hem de çevreci bir yöntem olan yağmur suyunu depolayarak sulamada kullanabilirsiniz.

YANLIŞ ZAMANLAMA BİTKİLERİNİZE MAL OLABİLİR

Sulamayı güneşin en yoğun olduğu saatlerde yapmak sadece faydasız değil, aynı zamanda zararlıdır. Özellikle çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkiler bu durumdan kolaylıkla etkilenebilir. Bu nedenle sulama saatlerine dikkat etmek, sağlıklı ve güçlü bitkiler yetiştirmenin en önemli adımlarından biridir.

Kaynak: Haber Merkezi