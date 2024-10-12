Bu Otelin Öyle Bir Manzarası Var ki... Eşsiz Konseptli Otel Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Konya'da Kızören Obruğu’nun yanındaki 800 yıllık Selçuklu Kervansarayı, restorasyon sonrası müze otel olarak hizmet vermeye başladı. Obruk manzaralı otele yerli ve yabancı turistler akın ediyor.
Kaynak: AA
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Obruk Kervansaray Müze Oteli, Kızören Obruğu'nun hemen yanında, 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı'nın restorasyonu ile hayat buldu. Karatay Belediyesi’nin 3 yıl süren titiz çalışmaları sonucunda, yapı aslına uygun bir şekilde restore edilerek müze otele dönüştürüldü.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın gözetiminde gerçekleştirilen restorasyon süreci, bölgedeki tarihi dokunun korunması açısından büyük önem taşıyor. Metruk durumda olan yapı, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
OBRUK MANZARASI İLGİ ÇEKİYOR
Obruk Kervansaray Müze Oteli, tarihi malzemelerle donatılmış odaları ve yerden ısıtmalı Türk hamamlarıyla konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Misafirler, otelin restorasyonuyla birlikte sergilenen tarihi objeleri de görme fırsatı buluyor. Otel, Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sağlıyor.
Otelin müdürü Mehmet Demircioğlu, otelin "sessiz ve derin" mottosuyla ziyaretçileri ağırladığını belirtti. Demircioğlu, "Eşine az rastlanan bir konseptte hizmet veriyoruz. Beklentimizin üstünde bir talep alıyoruz. Ziyaretçilerimiz, müzeyi gezip odalarda konaklamayı tercih ediyor." dedi.
GÜNDE 600-700 ZİYARETÇİ
Müze otel, her gün 600-700 ziyaretçi ağırlıyor. Demircioğlu, "Şehirden uzak bir konumda olmamız ve doğal güzelliklerin içinde olmamız, ziyaretçilerimize huzur sunuyor. Ziyaretçiler, hem tarihi yaşayıp hem de lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyorlar. Sosyal medyadan aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu." şeklinde konuştu.