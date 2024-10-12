Bu Otelin Öyle Bir Manzarası Var ki... Eşsiz Konseptli Otel Ziyaretçi Akınına Uğruyor

GÜNDE 600-700 ZİYARETÇİ

Müze otel, her gün 600-700 ziyaretçi ağırlıyor. Demircioğlu, "Şehirden uzak bir konumda olmamız ve doğal güzelliklerin içinde olmamız, ziyaretçilerimize huzur sunuyor. Ziyaretçiler, hem tarihi yaşayıp hem de lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyorlar. Sosyal medyadan aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu." şeklinde konuştu.