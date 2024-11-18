Bu Meyvede Gizli Alkol Tespit Edildi: Meğer 5 Tanesi 1 Biraya Eşitmiş

Bu durum, alkol tüketiminden kaçınan kişiler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Özellikle dini inançları nedeniyle alkol tüketmeyen veya sağlık sorunları yaşayan bireyler, muz gibi günlük tükettikleri besinlerde alkol bulunmasına şaşırabilir. Ayrıca, alkol bağımlılığı olan kişiler için bile bu durum bir risk oluşturabilir, çünkü küçük miktardaki alkol bile bağımlılığı tetikleyebilir. Ayrıca hYaazır kekler, badem ezmesi gibi işlenmiş gıdalarda da küçük miktarlarda alkol bulunabilir.