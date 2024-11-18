Bu Meyvede Gizli Alkol Tespit Edildi: Meğer 5 Tanesi 1 Biraya Eşitmiş
Yapılan araştırmalar, muzun içinde alkol olduğunu ortaya çıkardı. Spectrum Science'ın araştırmasına göre, beş adet orta boy muz, küçük bir bira bardağı kadar alkol içerebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük beslenmemizin vazgeçilmezi olan muz, son zamanlarda beklenmedik bir özelliğiyle gündeme geldi. Yapılan araştırmalar, olgunlaşmış muzların düşündüğümüzden daha fazla alkol içerebileceğini ortaya koydu.
Muz gibi meyveler, doğal olarak fermantasyon sürecine girebilir. Bu süreçte, meyvedeki şekerler, mikroorganizmalar tarafından alkole dönüştürülür. Özellikle olgunlaşmış ve sıcak ortamlarda bekletilen muzlar, daha yüksek alkol içeriğine sahip olabilir. Spectrum Science'ın araştırmasına göre, beş adet orta boy muz, küçük bir bira bardağı kadar alkol içerebiliyor.
Bu durum, alkol tüketiminden kaçınan kişiler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Özellikle dini inançları nedeniyle alkol tüketmeyen veya sağlık sorunları yaşayan bireyler, muz gibi günlük tükettikleri besinlerde alkol bulunmasına şaşırabilir. Ayrıca, alkol bağımlılığı olan kişiler için bile bu durum bir risk oluşturabilir, çünkü küçük miktardaki alkol bile bağımlılığı tetikleyebilir. Ayrıca hYaazır kekler, badem ezmesi gibi işlenmiş gıdalarda da küçük miktarlarda alkol bulunabilir.