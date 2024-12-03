Bu Meyve Adeta 'Sağlık İksiri': Dünyanın Gözü Onda, Sadece Türkiye'nin İki Şehrinde Yetişiyor

Endemik bir tür olan üvez, yalnızca Tokat ve Sivas’ın dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Az bilinen bu meyve, zengin besin içeriği sayesinde sağlık dünyasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Sınırlı yetişme alanı, üvezi doğanın sunduğu nadir hediyelerden biri haline getiriyor.