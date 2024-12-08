Bu Kuruyemiş Çay ve Kahvenin Yanında Asla Tüketilmemeli! Büyük Zararı Ortaya Çıktı

DEMİR EKSİKLİĞİNİ ARTTIRMANIN YOLLARI

Fasulye de hem olmayan demir kaynağıdır ve çayla birlikte tüketildiğinde, çaydaki tanenler nedeniyle demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Fasulye ve çay kombinasyonunu C vitamini açısından zengin gıdalarla dengelemek, demir emilimini artırabilir. Tofu ise bitkisel bir demir kaynağı olarak öne çıkarken, demir içeriği biftekten daha düşük olduğu için çayla birlikte tüketilmemesi gereken bir besindir. Fındık da hem olmayan demir kaynağıdır ve çay gibi tanen içeren gıdalarla birlikte alındığında demir emilimini azaltabilir. Ancak, C vitamini açısından zengin gıdalarla tüketildiğinde demir emilimi artırılabilir.