Bu Kuruyemiş Çay ve Kahvenin Yanında Asla Tüketilmemeli! Büyük Zararı Ortaya Çıktı
Beslenme uzmanları, sıcak çay veya kahve ile birlikte tüketilmemesi gereken yiyecekler konusunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre, özellikle çayla birlikte tatlılar, sütlü ürünler ve asidik yiyeceklerin tüketilmesi, çayın içeriğindeki bileşenlerle etkileşime girerek sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Çayın vücuda sağladığı faydalar arasında oksidatif stresi azaltabilmesi ve hücreleri zararlı moleküllerden koruyan antioksidanlar açısından zengin olması yer alırken, bazı yiyeceklerle birleştiğinde bu faydaların azalabileceği belirtiliyor. Özellikle çayın demir emilimini engelleme özelliği, önemli bir sağlık riski oluşturabiliyor. Demir açısından zengin kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerle çayın aynı anda tüketilmesinin, demir emilimini olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.
DEMİR EKSİKLİĞİNE YOL AÇABİLİR
Uzmanlar, çayda bulunan oksalatların demir emilimini azaltabileceğini ifade ediyor ve bu nedenle çayla birlikte yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et ya da baklagillerin tüketilmesinin kaçınılması gereken bir kombinasyon olduğunu belirtiyorlar. Uzun vadede bu durum, demir eksikliğine yol açabilir.
Yeşil yapraklı sebzeler, örneğin ıspanak, lahana ve pazı gibi, vücut tarafından zor emilen demir kaynaklarıdır. Demir seviyeniz düşükse veya et gibi hayvansal gıdaları fazla tüketmiyorsanız, çayı yemeklerden ayrı içmeyi ya da siyah çay yerine yeşil çayı tercih etmeyi öneren uzmanlar, demir emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte beslenmeyi tavsiye ediyor.
DEMİR EKSİKLİĞİNİ ARTTIRMANIN YOLLARI
Fasulye de hem olmayan demir kaynağıdır ve çayla birlikte tüketildiğinde, çaydaki tanenler nedeniyle demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Fasulye ve çay kombinasyonunu C vitamini açısından zengin gıdalarla dengelemek, demir emilimini artırabilir. Tofu ise bitkisel bir demir kaynağı olarak öne çıkarken, demir içeriği biftekten daha düşük olduğu için çayla birlikte tüketilmemesi gereken bir besindir. Fındık da hem olmayan demir kaynağıdır ve çay gibi tanen içeren gıdalarla birlikte alındığında demir emilimini azaltabilir. Ancak, C vitamini açısından zengin gıdalarla tüketildiğinde demir emilimi artırılabilir.