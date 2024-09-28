Bu Küçük Ürün Tüm Organların İşleyişini Normalleştiriyor: Kolesterolü Düşürüp, Şekeri Azaltıyor

Keten ve chia tohumları üzerine değerlendirmelerde bulunan beslenme uzmanları, diyetlerde keten tohumu bulundurmanın sağlığa faydalarına açıklık getirdi.

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Bu Küçük Ürün Tüm Organların İşleyişini Normalleştiriyor: Kolesterolü Düşürüp, Şekeri Azaltıyor - Resim: 1

Çoğu zaman kilo vermek amacıyla tercih edilen keten ve chia tohumlarının sağlığa faydaları bununla sınırlı değil. Bu mucizevi yiyecekler, vücuttaki anormallikleri tespit ederek, harika bir onarıcı görevi görüyor.

İç organların işleyişini düzenleyen bu besinler, gastrointestinal sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağlarken, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca sık sık keten tohumu tüketmek, kandaki kolesterol seviyesinde de belirgin bir düşüşe neden olmakta.

Minik tohumlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarına iyi gelmesinin yanı sıra, çok sayıda faydalı lif, protein, mineral ve antioksidan içermekte. Çoklu yağ asitleri açısından da eşsiz olan chia tohumları, içerdiği demir miktarı ile günlük ihtiyacın tamamını karşılamakta. Sağlıklı tahılları gün içerisinde tüketmek, hemoglobini seviyesini de düzene sokmaya katkı sağlıyor.

Peki chia tohumları ve keten tohumları arasında fark var mı? En önemlisi, hangisi vücudumuz için daha iyi? Doktorlar bu soruyu yanıtladı.

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