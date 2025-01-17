Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor

Çamaşır makineleri, giysilerimizin hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesine olanak tanıyor ancak her tür kumaş ve kıyafet için uygun olmayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor - Resim: 1

Uzmanlar, bazı kıyafetlerin makinede yıkanmasının ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte makinede yıkanmaması gereken kıyafetler ve önerilen temizlik yöntemleri…

1. İPEK KUMAŞLAR

Hassas yapısıyla bilinen ipek kumaşlar, çamaşır makinesinde çekme veya yırtılma riskiyle karşı karşıya kalabilir. İpek kıyafetlerin elde, soğuk suyla ve nazik bir şekilde yıkanması en doğru yöntem.

1 3
Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor - Resim: 2

2. PİLELİ VE YAPILANDIRILMIŞ GİYSİLER

Pileli etekler gibi özel tasarıma sahip giysiler, çamaşır makinesinde yapılarını kaybederek bozulabilir. Bu tür kıyafetlerin kuru temizleme yöntemiyle temizlenmesi önerilir.

3. KAŞMİR VE YÜN KUMAŞLAR

Kaşmir ve yün gibi hassas kumaşlar, çamaşır makinesinde formunu kaybedebilir ve yapısal bozulmalar yaşayabilir. Bu tür kıyafetlerin özellikle kazak ve hırka gibi parçalarının elde, uygun deterjanlarla yıkanması gerekir.

2 3
Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor - Resim: 3

4. SÜTYENLER

Kadın iç çamaşırlarının en hassas parçalarından biri olan sütyenlerin, çamaşır makinesinde yıkanması form kaybına, esnemeye ve bozulmalara yol açabilir. Sütyenlerin elde yıkanması, hem ömrünü uzatır hem de formunu korur.

5. SÜSLENMİŞ KIYAFETLER

Üzerinde dekoratif taşlar, boncuklar veya işlemeler bulunan kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkanırken zarar görebilir. Bu süslemeler tambura takılarak kıyafetlerin yırtılmasına neden olabilir. Bu tür kıyafetlerin ılık suyla elde yıkanması en güvenli yoldur.

6. DERİ KIYAFETLER

Deri kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkandığında şekil bozuklukları ve soyulmalar yaşayabilir. Deri giysilerin temizliği için ıslak bir bezle silinmesi ve ardından kuru bir bezle kurulanması önerilir.

3 3