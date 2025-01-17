Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor

4. SÜTYENLER

Kadın iç çamaşırlarının en hassas parçalarından biri olan sütyenlerin, çamaşır makinesinde yıkanması form kaybına, esnemeye ve bozulmalara yol açabilir. Sütyenlerin elde yıkanması, hem ömrünü uzatır hem de formunu korur.

5. SÜSLENMİŞ KIYAFETLER

Üzerinde dekoratif taşlar, boncuklar veya işlemeler bulunan kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkanırken zarar görebilir. Bu süslemeler tambura takılarak kıyafetlerin yırtılmasına neden olabilir. Bu tür kıyafetlerin ılık suyla elde yıkanması en güvenli yoldur.

6. DERİ KIYAFETLER

Deri kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkandığında şekil bozuklukları ve soyulmalar yaşayabilir. Deri giysilerin temizliği için ıslak bir bezle silinmesi ve ardından kuru bir bezle kurulanması önerilir.