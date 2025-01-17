Bu Kıyafetleri Çamaşır Makinesinde Yıkamadan Önce 2 Kez Düşünün! Geri Dönüşü Olmuyor
Çamaşır makineleri, giysilerimizin hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesine olanak tanıyor ancak her tür kumaş ve kıyafet için uygun olmayabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, bazı kıyafetlerin makinede yıkanmasının ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte makinede yıkanmaması gereken kıyafetler ve önerilen temizlik yöntemleri…
1. İPEK KUMAŞLAR
Hassas yapısıyla bilinen ipek kumaşlar, çamaşır makinesinde çekme veya yırtılma riskiyle karşı karşıya kalabilir. İpek kıyafetlerin elde, soğuk suyla ve nazik bir şekilde yıkanması en doğru yöntem.
2. PİLELİ VE YAPILANDIRILMIŞ GİYSİLER
Pileli etekler gibi özel tasarıma sahip giysiler, çamaşır makinesinde yapılarını kaybederek bozulabilir. Bu tür kıyafetlerin kuru temizleme yöntemiyle temizlenmesi önerilir.
3. KAŞMİR VE YÜN KUMAŞLAR
Kaşmir ve yün gibi hassas kumaşlar, çamaşır makinesinde formunu kaybedebilir ve yapısal bozulmalar yaşayabilir. Bu tür kıyafetlerin özellikle kazak ve hırka gibi parçalarının elde, uygun deterjanlarla yıkanması gerekir.
4. SÜTYENLER
Kadın iç çamaşırlarının en hassas parçalarından biri olan sütyenlerin, çamaşır makinesinde yıkanması form kaybına, esnemeye ve bozulmalara yol açabilir. Sütyenlerin elde yıkanması, hem ömrünü uzatır hem de formunu korur.
5. SÜSLENMİŞ KIYAFETLER
Üzerinde dekoratif taşlar, boncuklar veya işlemeler bulunan kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkanırken zarar görebilir. Bu süslemeler tambura takılarak kıyafetlerin yırtılmasına neden olabilir. Bu tür kıyafetlerin ılık suyla elde yıkanması en güvenli yoldur.
6. DERİ KIYAFETLER
Deri kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkandığında şekil bozuklukları ve soyulmalar yaşayabilir. Deri giysilerin temizliği için ıslak bir bezle silinmesi ve ardından kuru bir bezle kurulanması önerilir.