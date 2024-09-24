Bu Keçileri Cebinizde Bile Besleyebilirsiniz: Hobi Olarak 1 Çiftle Başlamıştı Paraya Para Demiyor
Antalya'da 2017 yılında 1 çift Nijerya Cüce Keçisi alarak başlangıçta hobi olarak bakan Hüseyin Kılar, geçen zaman içerisinde keçilerin çoğalması ve talep alması sonrası üretim yapmaya başladı.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin Kılar, hobi olarak başladığı Nijerya Cüce Keçi yetiştiriciliği ile zaman içinde bir çiftlik sahibi oldu. 2017 yılında iki adet keçi alan Kılar, keçilerin hızla çoğalmasıyla birlikte evinin önünde bir ağıla çevirdiği alanda bir çiftlik kurdu.
Kılar, keçilerin küçük ve sevimli yapılarının dikkat çektiğini belirterek, "2017'de iki cüce keçiyle başladım, şimdi sayıları 45-50’ye ulaştı. İnsanlar genelde süs gibi, bahçede beslemek için bu keçileri tercih ediyor. Dün akşam yeni yavrularımız doğdu ve hızla çoğalmaya devam ediyorlar. Eşimle birlikte hayvanlara bakıyoruz" dedi. Kılar, keçiler için yeni bölmeler yaparak, artan nüfusa yer açtığını da sözlerine ekledi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyada 600-700 gram doğan yavru keçilere yoğun ilgi olduğunu belirten Hüseyin Kılar şunları söyledi:
Sosyal medyada da çok ilgi oldu, sanatçılarımızdan da gelenler oldu. Sosyal medya fenomenlerinden de gelenler oldu. İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar, 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır. En küçük doğan erkek yavrumuz var, o 400 gram doğdu. Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömrü olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişir. İlk bu işe başladığım hayvanım hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var.
NİJERYA CÜCE KEÇİLERİ ÖZELLİKLERİ NEDİR FİYATI NE KADAR?
Nijerya Cüce Keçileri, kökeni Nijerya olan ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale gelen küçük yapılı bir keçi türüdür. Yetişkinleri 43-58 cm boyuna ulaşırken, ağırlıkları ise 20-35 kg arasında değişir. Yavruları ise doğduklarında 600-700 gram arasında olur. Yüksek süt verimiyle tanınan bu keçilerin sütündeki yağ oranı genellikle %6-10 arasında değişir, bu da onları süt üretimi için tercih edilen bir tür haline getirir.
Renk açısından oldukça çeşitlidirler; siyah, beyaz, kahverengi, krem gibi farklı renklerde bulunabilirler. Sosyal ve dost canlısı yapılarıyla bilinirler, bu da onları evcil hayvan olarak beslenmeye uygun hale getirir. Ortalama yaşam süreleri 10-15 yıl arasında olan bu keçiler, küçük alanlarda dahi yetiştirilebilecek kadar az yer kaplar ve bakım açısından da oldukça kolaydır.
Beslenmeleri otlarla sağlanır ve genellikle meralarda otlatılırlar. Üreme kapasiteleri de yüksektir; yıl boyunca çiftleşebilen bu keçiler, bir batında genellikle 2-4 yavru doğururlar. Fiyatları ise 10 bin lira ile 13 bin lira arasında değişmektedir.