Bu Karışımın Bir Damlasını Toprağa Ekleyin: Çiçeklerin Hızla Büyüyüp Canlandığını Göreceksiniz
Yaz aylarında özellikle sardunya gibi çiçeklerin hızla büyümesi için bahçıvanların kullandığı özel bir karışım bulunuyor. Basit malzemeler ile hazırlanan bu karışımı toprağa eklemek, çiçeklerin hızla büyümesini teşvik edecek ve daha canlı açmasını sağlayacak.
Hem daha sağlıklı bir hava oluşturmaları hem de estetik açıdan güzel bir görüntü sunmaları nedeniyle evlerde saksı bitkileri kullanmak yaygındır. Kimi zaman balkonlarda, kimi zaman ise pencere kenarlarında büyütülen çiçekler, güneş ışığını yeterince almamaları ya da başka birçok sebepten ötürü istenilen seviyede büyüyemeyebiliyor.
ÇİÇEKLER DAHA CANLI VE HIZLI AÇIYOR
Yıllardır bahçıvanlık yapan uzmanlar, bu tür durumlarda çiçeklerin büyüme hızının nasıl artırılacağını gösteren basit tüyolar paylaşırken, aynı zamanda bu adımların uygulanması halinde çiçeklerin çok daha canlı renklerle açacağını belirtti.
Sardunya türevi çiçekler için en ideal yöntem olan iyot ve hidrojen karışımını bu adımları takip ederek hazırlayabilir ve saksınızın toprağına uygulayabilirsiniz.