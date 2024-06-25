Bu karışım selülit ve çatlakları bir çırpıda yok ediyor: Türk kahvesinin içerisine ekleyin ve sürün. Selüliti hangi kür yok eder?

Selülit yahut çatlak görünümü pek çok kişinin muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi olurken selülit ve çatlak görünümü kişinin özgüveninde de ciddi problemlerin oluşmasına neden olabilmektedir.

Piyasada selülit ve çatlak giderdiğini vadeden pek çok farklı krem bulunurken bu kremlerden pek çoğu tamamıyla para tuzağı olabilmektedir.

Oysa evde uygulayacağınız doğal formüllerle selülit ve çatlak görünümünden kısa sürede kurtulamanız mümkün. İşte çatlak ve selülit görünümünü yok eden o etkili karışım...