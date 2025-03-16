Bu Kan Grubundaysanız Dikkat! Hafıza Kaybı ve Felç Yatkınlıkları Çok Yüksek

YÜZDE 100 DAHA FAZLA

Araştırmanın sonuçlarına göre, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin bilişsel bozukluk yaşama ihtimali diğerlerine göre %100 oranında daha fazla. Peki, hangi kan grubu daha büyük risk taşıyor?

BU GRUP BÜYÜK RİSK ALTINDA

Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, AB kan grubu, bilişsel bozukluklar açısından en yüksek risk taşıyan gruplardan biri. Bu kan grubuna sahip kişilerde, faktör VIII proteininin yüksek seviyelerde bulunması, beyin fonksiyonlarında bozulma olasılığını artırıyor.

Faktör VIII proteini, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan önemli bir bileşendir. Ancak araştırmalar, yüksek faktör VIII seviyelerinin bilişsel bozulma riskini %24 artırabileceğini gösteriyor.