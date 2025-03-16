Bu Kan Grubundaysanız Dikkat! Hafıza Kaybı ve Felç Yatkınlıkları Çok Yüksek
Yapılan araştırmalar, kan grubunun genel sağlık ve beyin fonksiyonları üzerinde de belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Özellikle bu kan grubuna sahip kişilerin, bilişsel bozukluklar ve hafıza kaybı yaşama riskinin diğer gruplara kıyasla iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı bilim insanları, kan grubu ile bilişsel bozukluklar arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. 30.000’den fazla 45 yaş üstü bireyin katıldığı araştırmada, başlangıçta hiçbir hafıza sorunu olmayan katılımcılar üç buçuk yıl boyunca takip edildi. Süreç sonunda, 495 kişide bilişsel bozukluk belirtileri gelişti ve bu kişiler, sağlıklı 587 kişilik bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
YÜZDE 100 DAHA FAZLA
Araştırmanın sonuçlarına göre, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin bilişsel bozukluk yaşama ihtimali diğerlerine göre %100 oranında daha fazla. Peki, hangi kan grubu daha büyük risk taşıyor?
BU GRUP BÜYÜK RİSK ALTINDA
Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, AB kan grubu, bilişsel bozukluklar açısından en yüksek risk taşıyan gruplardan biri. Bu kan grubuna sahip kişilerde, faktör VIII proteininin yüksek seviyelerde bulunması, beyin fonksiyonlarında bozulma olasılığını artırıyor.
Faktör VIII proteini, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan önemli bir bileşendir. Ancak araştırmalar, yüksek faktör VIII seviyelerinin bilişsel bozulma riskini %24 artırabileceğini gösteriyor.
FELÇ VE DAMAR HASTALIKLARIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR
Uzmanlara göre, kan grubu yalnızca bilişsel işlevler üzerinde değil, felç ve diğer damar hastalıklarıyla da bağlantılı olabilir. Profesör Mary Cushman, AB kan grubuna sahip bireylerde damar sağlığının beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu grubun özellikle bilişsel bozukluklar açısından daha yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
BİLİŞSEL BOZUKLUKLARI ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Bilim insanları, kan grubu ve beyin sağlığı arasındaki bağlantının altında yatan mekanizmayı tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, AB kan grubuna sahip kişilerin ve faktör VIII seviyesi yüksek olan kişilerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırmasının önemini vurguluyor.