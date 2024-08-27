Bu Kan Grubundan Olanlar Dikkat Etmeli : Bunamaya Daha Yatkın Oluyorlar

Bunama, genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve bireyin günlük yaşamını etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır. Bu durumun genetik faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmekte ve kan grubunun da bu süreçte etkili olduğu belirtilmektedir.

Yapılan araştırmalar, bu kan grubuna sahip olan bireylerin bunamaya daha yatkın olduklarını ortaya koymaktadır.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Amerikalı bilim adamları, kan grubu AB olan kişilerin ileri yaşta bunamaya kadar giden düşünme ve hafıza sorunlarıyla diğer kan grubundan olan kişilerden yüzde 82 fazla karşılaştığını ortaya koydu.

Araştırmaya hafıza sorunu bulunmayan 30 binden fazla kişi katıldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca yapılan araştırmada 495 kişide düşünme ve hafıza sorunlarına rastlandı. Bu kişiler sorun yaşamayan 587 kişiyle karşılaştırıldı.