Bu Kan Grubuna Sahip Olan Herkesi İlgilendiriyor

Waseda Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, insanların kan grupları ile zeka seviyeleri, karakter yapıları ve fizyolojik özellikleri arasındaki ilişki incelendi. Araştırma, Japonya’da farklı yaş gruplarından 6,753 katılımcıyla gerçekleştirildi ve A Rh+ kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına mensup bireylerden belirgin farklılıklar gösterdiği belirlendi. Türkiye nüfusunun %37.8'inin A Rh+ kan grubuna sahip olduğu göz önüne alındığında, elde edilen bulgular dikkat çekici bir öneme sahip.

YORGUNLUK VE HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Araştırmanın yürütücüleri, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerin toplum ortalamasına göre daha sık hastalandığını belirtirken, katılımcıların en yaygın şikayetinin yorgunluk olduğu kaydedildi. Laboratuvar bulgularına göre, A Rh+ kan grubunun parçalı ve geçişken bir yapıya sahip olduğu ve bu durumun gün boyunca harcanan enerji sonrasında akşam saatlerinde ani yorgunluk hissine neden olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi