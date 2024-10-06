Bu Kan Grubuna Sahip Olan Herkesi İlgilendiriyor

Kan gruplarının hayati tehlike durumlarındaki önemi yanı sıra, bireylerin fiziksel aktiviteleri üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor. Japonya'nın Waseda Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerde yaygın olarak görülen bazı durumları ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Bu Kan Grubuna Sahip Olan Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 1

Waseda Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, insanların kan grupları ile zeka seviyeleri, karakter yapıları ve fizyolojik özellikleri arasındaki ilişki incelendi. Araştırma, Japonya’da farklı yaş gruplarından 6,753 katılımcıyla gerçekleştirildi ve A Rh+ kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına mensup bireylerden belirgin farklılıklar gösterdiği belirlendi. Türkiye nüfusunun %37.8'inin A Rh+ kan grubuna sahip olduğu göz önüne alındığında, elde edilen bulgular dikkat çekici bir öneme sahip.

YORGUNLUK VE HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Araştırmanın yürütücüleri, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerin toplum ortalamasına göre daha sık hastalandığını belirtirken, katılımcıların en yaygın şikayetinin yorgunluk olduğu kaydedildi. Laboratuvar bulgularına göre, A Rh+ kan grubunun parçalı ve geçişken bir yapıya sahip olduğu ve bu durumun gün boyunca harcanan enerji sonrasında akşam saatlerinde ani yorgunluk hissine neden olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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