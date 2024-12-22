Bu Kan Grubuna Sahip Kişilerin Burnu Bile Akmıyor: Zırh Gibi Bünyeyle Doğuyorlar

Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip kişilerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olabileceğini ve enfeksiyonlara karşı daha etkili bir savunma mekanizması geliştirebileceğini ortaya koydu. Bu kan grubuna sahip kişiler, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına da daha az yatkın olabilir.

AŞILARA KARŞI DAHA GÜÇLÜLER

Aşıya Daha İyi Yanıt: Çalışmalar, 0 kan grubu taşıyan kişilerin aşılara daha güçlü tepkiler verdiğini göstermekte. Bu, bağışıklık sistemlerinin daha hızlı ve etkili bir yanıt oluşturabileceği anlamına gelir.