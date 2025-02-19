Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Daha Yavaş Yaşlanıyor: Bilim İnsanları Kanıtladı

BU KAN GRUBU DAHA GEÇ YAŞLANIYOR

Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 0 rh+ kan grubuna sahip kişilerin genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu ve diğer gruplara göre daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduklarını gösterdi. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara göre, 0 rh+ kan grubuna sahip bireylerin yaşlanmaya karşı daha dayanıklı olduğu belirlendi.