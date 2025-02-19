Bu Kan Grubuna Sahip Kişiler Daha Yavaş Yaşlanıyor: Bilim İnsanları Kanıtladı
Royal Holloway Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, kan grubunun yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynayabileceği belirlendi. Özellikle bu kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına kıyasla çok daha geç yaşlandığı ortaya çıktı.
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Yaşlanma hızını belirleyen unsurlar arasında genetik faktörler, çevresel etkenler ve beslenme alışkanlıkları yer alsa da, son araştırmalar kan grubunun da bu süreçte etkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, belirli bir kan grubuna sahip kişilerin yaşlanma belirtilerine karşı daha dirençli olduğunu tespit etti.
BU KAN GRUBU DAHA GEÇ YAŞLANIYOR
Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 0 rh+ kan grubuna sahip kişilerin genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu ve diğer gruplara göre daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduklarını gösterdi. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara göre, 0 rh+ kan grubuna sahip bireylerin yaşlanmaya karşı daha dayanıklı olduğu belirlendi.
Uzmanlar, bu kan grubuna sahip kişilerin hücre onarımının daha hızlı gerçekleştiğini ve doku yenilenmesinin daha aktif olduğunu belirtiyor. Bu durum, cilt yaşlanmasının gecikmesine ve vücudun yaşlanmaya bağlı değişimlere daha geç maruz kalmasına yardımcı oluyor.