Bu Kahveyi Öyle Bir Malzemeden Yaptılar ki... İçenler Bir Daha İstedi, Neyden Yapıldığını Öğrenenler Şaşkına Döndü

SÜTLE BİRLİKTE PİŞİRİLİYOR

Evde de rahatlıkla üretilebilecek olan kahveyi yapmak için yer fıstığı ve süt gerekiyor. Soyulan fıstıklar temizlenmiş halde öğütülerek kıvamlı hale getiriliyor. Yoğun aroma elde etmek için kavurulan fıstıklar daha sonra sütle pişirilerek kahveye dönüştürülüyor.