Bu Kahveyi Öyle Bir Malzemeden Yaptılar ki... İçenler Bir Daha İstedi, Neyden Yapıldığını Öğrenenler Şaşkına Döndü
Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği”nde liseli öğrenciler yaptıkları kahvelerle konukları şaşırttı. Yer fıstığından yapılan kahveleri konuklar da çok beğendiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği” devam ediyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okuldan öğrenciler, 35 farklı projenin tanıtımını yapıyor.
EVDE DE RAHATLIKLA YAPILABİLİR
Projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise “Yer fıstığından elde edilmiş kahve üretimi” projesi oldu. Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, kurdukları stantta yer fıstığından kahve üretiyor.
SÜTLE BİRLİKTE PİŞİRİLİYOR
Evde de rahatlıkla üretilebilecek olan kahveyi yapmak için yer fıstığı ve süt gerekiyor. Soyulan fıstıklar temizlenmiş halde öğütülerek kıvamlı hale getiriliyor. Yoğun aroma elde etmek için kavurulan fıstıklar daha sonra sütle pişirilerek kahveye dönüştürülüyor.
TADINA BAKANLAR ÇOK BEĞENDİ
Kendi aralarında iş bölümü yapan öğrenciler, 10 dakika gibi kısa bir sürede kahveyi üretip şenliğe gelenlere ikram ediyorlar. Gençler, tadım yapan ziyaretçilerin yorumlarını almayı da ihmal etmiyor. İki gün içinde kahveyi deneyenlerin çoğunun beğendiği belirtildi.
BÜTÜN GENÇLER DAVETLİ
Bilim Şenliği'nin özellikle çocukların ve gençlerin bilimle iç içe olması, bilimin serüvenine katılmaları adına çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbul'daki gençlere davette bulundu.