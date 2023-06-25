Bu ipuçları çok işe yarıyor: Koltuklarda tek bir leke bırakmıyor

PAMUKLU KOLTUKLAR

Dış yüzeyi pamuk ile kaplı olan koltukları temizlerken kullanabileceğiniz ve en etkili yöntem olarak bilinen sirke, su ve Arap sabunu yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için bir kap içerisine 1 su bardağı sirke ve 1 su bardağı su ekledikten sonra üzerine Arap sabunu ekleyin ve koltukları bu su ile temizleyin.