Bu ipuçları çok işe yarıyor: Koltuklarda tek bir leke bırakmıyor
Bayrama birkaç gün kala temizlik telaşı da başlamış oldu. Evlerde farklı alanların temizliği için farklı öneriler yer alıyor.
PAMUKLU KOLTUKLAR
Dış yüzeyi pamuk ile kaplı olan koltukları temizlerken kullanabileceğiniz ve en etkili yöntem olarak bilinen sirke, su ve Arap sabunu yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için bir kap içerisine 1 su bardağı sirke ve 1 su bardağı su ekledikten sonra üzerine Arap sabunu ekleyin ve koltukları bu su ile temizleyin.
KADİFE KOLTUKLAR
Bu durumda kullanmanız gereken malzemeler daha kısıtlıdır. Beyaz sabunu ya da bulaşık deterjanını su ile seyreltmeniz, kadife koltuk temizliği için yeterli olacaktır. Sıcak su içerisine koyacağınız sabun ya da bulaşık deterjanını bir bez yam da sert fırça yardımı ile kadife tüylerin yönüne doğru sürerek temizleyebilirsiniz.
DERİ KOLTUK
Temizlik konusunda en çok dikkat edilmesi gereken koltuk türü, deri koltuklar. Deri koltukların temizliğinde kesinlikle çamaşır deterjanı gibi ağır kimyasallar kullanmamalısınız. Bunun yerine sadece beyaz sabun ve su yeterli olacaktır. Koltuklarınızı yıkadıktan sonra kurulamayı unutmayın.