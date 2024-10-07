Bu İmamı İşe Gelirken Görenler Şaşkına Dönüyor: 'Böyle İmam Olur mu Diyenlere Kulak Asmadım'

Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Camisi’nde imamlık yapan Turan, çevresinde Harley-Davidson tarzı motosikleti ve "The Imam" lakabıyla biliniyor. "Tekirdağ'da birçok kişi beni adımla değil, 'The Imam' ya da 'Harleyli imam' olarak tanıyor" diyen Turan, bu durumu oldukça doğal karşıladığını belirtti.