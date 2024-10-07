Bu İmamı İşe Gelirken Görenler Şaşkına Dönüyor: 'Böyle İmam Olur mu Diyenlere Kulak Asmadım'
Tekirdağ’da motosiklet tutkusu ile bilinen 35 yaşındaki imam Emre Turan, çevresinde "The Imam" lakabıyla anılıyor. Hem imamlık yapıyor hem de Chopper Motosiklet Kulübü başkanlığı görevini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ’ın Karaçalı Mahallesi'nde vekil imam olarak göreve başlayan Emre Turan, ilk motosikletini aldıktan sonra motosiklet tutkusu hiç bitmedi.
Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Camisi’nde imamlık yapan Turan, çevresinde Harley-Davidson tarzı motosikleti ve "The Imam" lakabıyla biliniyor. "Tekirdağ'da birçok kişi beni adımla değil, 'The Imam' ya da 'Harleyli imam' olarak tanıyor" diyen Turan, bu durumu oldukça doğal karşıladığını belirtti.
Turan, motosiklet kullanırken cemaatin kendisine gösterdiği şaşkınlıktan bahsederek, "İnsanlar başta 'motosikletli imam' olur mu diye tepkiler gösteriyordu, ancak zamanla alıştılar. Bu tepkilere kulak asmadım. Motosikletin hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyorum, aksine gençlere tavsiye ediyorum" dedi.
Ayrıca, Tekirdağ’da Chopper Motosiklet Kulübü başkanlığı görevini de üstlenen Turan, motosiklet tutkusu sayesinde birçok yer gezdiğini anlattı. "Yurt içinde birçok şehri motosikletimle gezdim. Eşimle birlikte Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’ya seyahatler yaptık. Motosiklet, hayatımın bir parçası" diye konuştu.