Bu İki Meyve Yalnızca Günün İlk Yarısında Yenilmeli

İdeal bir beslenme listesinde mutlaka meyveler de bulunmalıdır.



Diyetisyenler, danışanları için hazırladıkları diyet listelerinde farklı öğünler için farklı meyveleri tercih ediyor olsa da, bazı meyveler günün ikinci yarısında asla tüketilmemeli. İşte sadece günün ilk yarısında yemeniz gereken meyveler.



MUZ



Sporcular tarafından sıklıkla tüketilen ve Türkiye'de en sevilen meyveler arasında yer alan muz, bu meyvelerden biridir. Kalori bakımından yüksek olması nedeniyle kilo verme sürecini sekteye uğratabilecek bu besin, vücudumuza yararlı bol miktarda lif ve vitamin barındırıyor olmasına karşın sindirilmesi güç bir meyvedir.



Bu nedenle akşamları düzenli bir saatte uyuyorsanız ve gece geç saatlere kadar ayakta kalmamayı tercih ediyorsanız, 15.00 sonrasında zorunlu olmadıkça muz tüketmemelisiniz.