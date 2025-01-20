Bu Hayvan Kulaklarıyla Değil Dişleriyle Duyuyor: Bilim İnsanları Şaşkın

240 TANE DİŞLERİ BULUNUYOR

Yunusların ağzındaki diş sayısı 240’a kadar çıkabiliyor. Mesela katil balina ismiyle bilinen orkalar 40-56, şişe burunlu yunuslar ise 70-105 arasında gidip gelen diş sayılarına sahip. Bilim insanları ise bu memelilerin çok sayıda dişe sahip olmasının, dişlerinin yemek dışında farklı bir işlevi olup olmadığını incelemeye değer buldu.

Yunusların dişleri, diğer memelilere göre daha gevşek bir şekilde yerleştirilmiş ve özel bir sinir ağıyla donatılmıştır. Dişler, su içindeki ses dalgalarını algılayarak bir tür doğal sonar sistemi oluşturuyor. Bu sayede yunuslar, karanlık ve bulanık sularda daha iyi yön bulabiliyor ve avlarını daha kolay tespit edebiliyor.