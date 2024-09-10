Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Hemen Emekli Oluyor: SGK Harekete Geçti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini açıkladı. Bu hastalıklardan mustarip vatandaşlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Peki, hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak tanıyor? İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
SGK’nın duyurduğu listeye göre, belirli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar, iş gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşamaları durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu hak, her hastalık için geçerli değil. Erken emekli olabilmek için kişinin en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış ve 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.
Sosyal güvenlik mevzuatına göre, malulen emeklilik veya engelli hakları kapsamında olan vatandaşlar, sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarına devam etmekte zorlandıklarında erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu hak, özellikle ağır hastalıklar ya da kalıcı sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor.
İş yaşamını sürdüremeyecek derecede sağlık problemi yaşayan bireyler için SGK, şu hastalıkları malulen emeklilik kapsamına alıyor:
- Kanser
- Epilepsi
- Parkinson
- Beyin tümörleri
- Behçet hastalığı
- Organ nakli (kemik iliği hariç)
- AIDS
- Tüberküloz
- Siroz
- Zeka geriliği
- Şizofreni
- Bipolar bozukluk
- Multipl skleroz (MS)
- Serebral palsi
- Felç
- Uzuv kayıpları
- Demans
- Görme kaybı
Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar, bu hastalıklar ile ilgili tıbbi raporlarını sunarak emeklilik başvurusunda bulunabiliyor. SGK'nın sağladığı bu düzenlemeler, özellikle iş gücü kaybı yaşayanlar için hayatı kolaylaştırıyor.