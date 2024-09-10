Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Hemen Emekli Oluyor: SGK Harekete Geçti

SGK’nın duyurduğu listeye göre, belirli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar, iş gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşamaları durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu hak, her hastalık için geçerli değil. Erken emekli olabilmek için kişinin en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış ve 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.