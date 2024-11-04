Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrolog Yorumladı: Pazartesi ve Perşembe Günlerine Dikkat!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 4 – 10 Kasım haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haftanın en önemli gökyüzü hareketi, Mars'ın burç değiştirerek Aslan burcuna geçişi olacak. Hande Kazanova, "Bu süreç 7 Aralık’a kadar devam edecek. Eğer önemli girişimlerde bulunmayı veya adım atmayı düşündüğünüz konular varsa, 7 Aralık’a kadar bu alanlarda ilerleme kaydetmeye özen gösterin. Çünkü Mars geri hareketine başladığında, özellikle çaba gerektiren ve hevesle yaklaştığımız konularda aksilikler yaşanabilir" dedi.

Pazartesi ve Perşembe günlerine dikkati çeken ünlü astrolog, "Pazartesi, Güneş’in Satürn’le olumlu açısı sayesinde devletle ilgili işler ve uzun vadeli projeler için destekleyici olacak. Perşembe günü para piyasalarında hızlı dalgalanmalar görülebilir, bu yüzden yatırım konusunda dikkatli olunmalı. Haftanın son günlerinde ise, Venüs-Neptün arasındaki zorlayıcı açılar, ilişkilerde hayal kırıklıklarına ve finansal belirsizliklere neden olabilir. Mars’ın coşkulu enerjisinden faydalanarak ilerlemek istiyorsanız, Çarşamba, Perşembe ve Cuma’yı değerlendirebilirsiniz. Bu günler, yeni başlangıçlar ve görüşmeler için uygun bir zemin sunacak" ifadelerini kullandı.

İşte Hande Kazanova'dan 4 – 10 Kasım haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, haftaya uzak yerlerden alacağınız hızlı haberlerle başlıyorsunuz. Bu hafta, gelecek planlarınızı şekillendireceğiniz ayrıca tatile çıkmayı düşünüyorsanız bunun için güç bulacaksınız. Pazartesi günü Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle enerjinizi daha çok aşk hayatınıza harcayacaksınız. Aşk hayatınız, size keyif veren konular, sanatsal etkinlikler veya sportif aktivitelerde kendinizi göstermek, egonuzu ve yeteneklerinizi ön plana çıkarmak sizin için önemli olacak. Spora başlamak ya da kendiniz için uzun vadeli planlar yapmak istiyorsanız, bunları 7 Aralık’a kadar gerçekleştirmeye özen gösterin. Hoşlandığınız bir kişi varsa, onunla bazı ortak etkinliklere katılabilir veya ona bir teklif sunabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle beraber girişeceğiniz işler için de oldukça şanslı bir süreçtesiniz. Çocuğunuz varsa bu dönem, onun eğitimi ve hayatındaki gelişmelere odaklanabilirsiniz. Hayattan aldığınız zevkin yükselmeye başladığını hissedeceksiniz, kendinize daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini fark edecek ve hayatın her alanda sizi desteklediğini göreceksiniz.

7 Kasım’da Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile olumlu açısı, özel hayatınızda ve iş birliklerinde size güzel fırsatlar sunabilir. Perşembe günü yapacağınız görüşme ve konuşmalar, uzun vadeli hedefleriniz ve gelecekteki adımlarınız için güçlü bir zemin oluşturabilir.

Cumartesi günü ise özellikle tanımadığınız insanlardan ya da uzak yerlerden gelecek haberlere dair beklentilerinizde gecikmeler olabilir. Bu durum hayal kırıklığı yaratabilir. Hafta sonu tatile çıkmayı veya seyahate gitmeyi düşünüyorsanız kendinizi güvence altına almayı ihmal etmeyin. Evliyseniz, partnerinizin akrabalarıyla olan ilişkilerde veya onların hayatında bazı zorlanmaların yaşanabileceğini fark edebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar, haftaya parasal konularla başlıyorsunuz. Maddi işlerinizi ele alacağınız bu hafta, bazı konularda planlı olma konusunda zorlansanız da gönlünüzden geldiği gibi yaşama isteğiniz öne çıkabilir. Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile enerjinizi 7 Aralık’a kadar evinize, ailenize ve yuvanıza yönlendirmeye başlayacaksınız. Evinizde dinlenme arzusundaysanız, bu dönemde hareketli koşullar buna izin vermeyebilir. Evinizde değişmesi gereken eşyalar, çözülmesi gereken konular gündeme gelebilir; bu alanlarda idareyi ele almanız gerekebilir. Emlak alım-satımı veya kiralama gibi işleriniz varsa, bu konuları idare etme konusunda dikkatli olmalısınız. Baba tarafı ve aileniz ile anlaşmazlıklar yaşanabilir; egonuzu iyi yönetmek bu süreçte önem taşıyacak. Evde dikkat gerektiren elektronik cihazlarla veya yangın riski oluşturabilecek durumlarla ilgili önlem almanızda fayda var. Mars’ın bu geçişi, güvenliği ihmal etmemeniz gerektiğine işaret ediyor. Bu yüzden prizleri açık bırakmamaya, ütü gibi cihazları kullanırken dikkatli olmaya özen gösterin. Mars bu alanda 7 Aralık’a kadar kalacak, ardından geri hareketine başlayacak.

Pazartesi günü Güneş’in Satürn ile olumlu açısı, özel hayatınızda çevrenizden güzel destekler almanızı sağlayabilir. Özel hayatınızda danışmanız gereken kişiler varsa, sosyal çevrenizden veya olgun insanlardan tavsiye almak için ideal bir zaman. Ortaklı işler ve iş birlikleri açısından da geleceğinizi ilgilendiren önemli görüşmeler bu dönemde devreye girebilir. Maddi konularda ise bu hafta çözüme yönelik adımlar atacaksınız ve 6-7 Kasım tarihlerinde güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Cumartesi günü Venüs’ün Neptün ile dik açısı, maddi konularda yanılgılara sebep olabilir. Bu yüzden çevrenizdeki kişilerin etkisine fazla kapılmamaya dikkat edin. Yumuşak karnınız olan bazı dostlarınızla harcamalar veya alışverişler yaparken, yanıltıcı etkilere kapılabilirsiniz. Parasal konularda dikkatli olun; ancak genel olarak bu hafta sizi pek çok alanda destekleyecek.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler, haftaya ikili ilişkiler ve özel hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Bu hafta sevdiğiniz kişiyle vakit geçirmek, eğlenmek önemli olacak. Bazı dönemlerde kendimizi içe kapatırız, ancak bu hafta siz daha çok sevdiklerinizle bir arada olup sosyalleşmek ve keyif yapmak isteyeceksiniz. Pazartesi günü Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle enerjinizi yakın çevre ilişkilerine kaydırıyorsunuz. İletişim halinde olduğunuz insanları organize etmek önem kazanacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde daha hevesli ve coşkulu bir tavır sergileyebilirsiniz. İletişimle ilgili alanlarda radyo, televizyon, pazarlama, dijital platformlar, eğitim gibi alanlarda enerjinizi yoğunlaştırmak bu dönemde sizin için önem kazanacak. Ancak, bu süreçte egonuzun ön plana çıkması, yakın çevrenizle ilişkilerde zaman zaman sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir.

Pazartesi günü Güneş’in Satürn ile olumlu açısı, iş hayatınızda sizi destekleyecek. Patronlarınızdan gelecek desteklerle, iş ortamında uzun soluklu ve hayal ettiğiniz adımları atabilirsiniz. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu projenin gelecekte sizi daha büyük noktalara taşıyacak bir fırsata dönüşme ihtimali de yüksek. Bu hafta, iş hayatında ve gündelik işlerde önemli kişilerden güç ve desteği alacağınızı söyleyebiliriz. Sevdiğiniz kişiyle bazı konuları konuşmak ve tartışmak adına şanslısınız. Eğer hayatınızda biri yoksa, 7 Kasım civarı sosyal çevrenizden bir kişinin araya girmesiyle yeni biriyle tanışma ihtimaliniz var. Ancak burada da olayları iyi idare etmeniz gerekiyor. Hafta sonu Venüs’ün Neptün ile dik açısı, ilişkilerde anlaşmazlıkları gündeme getirebilir. Eğer hayatınızda biri varsa, beklentilerinizin yüksek olduğunu fark edebilir. Sevdiğiniz insanın ailesiyle olan ilişkilerde zorlanabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin ailesiyle yaşanabilecek olası sorunlara karşı bu dönemde dikkatli olmanız faydalı olacak.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, haftaya çalışma koşulları, gündelik hayatın ritmi ve sağlık konuları ön planda olarak başlıyorsunuz. Bacak bölgenizi çok zorladıysanız, gezmekten dolaşmaktan keyif alıyorsanız ya da iş hayatınızda ciddi anlamda koşturduğunuz bir dönemse huzursuz bacak sendromu gibi bacak, kalça bölgenizi zorlayacak hareketlere karşı dikkat etmekte fayda olabilir. Spor yapıyorsanız da çok fazla bu alanlara yüklenmeyin. Yiyeceği içeceği kaçırdıysanız karaciğer bölgesi problemleriyle de uğraşabilirsiniz. Pazartesi Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle 7 Aralık’a kadar enerjinizi maddi konulara yönlendireceksiniz. Harcamalarınız hızlanabilir. Özellikle aşk hayatınız, size keyif veren aktiviteler, çocuğunuzun eğitim masrafları veya spekülatif işler gibi alanlara para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bu süreçte elinize para geçse bile, gelen paranın aynı hızla harcanabileceğine dikkat edin. Özellikle riskli işlerden mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Güneş’in Satürn ile olumlu açısı hem sosyal projeler hem de özel hayatınızda sizi destekleyecek. Hayatınızda özel biri varsa, onunla birlikte geleceğe yönelik planlarınızda somut adımlar atmanız mümkün. Özellikle eğitimle ilgili alacağınız kararlar varsa, alanında uzman kişilerden gelecek desteklerle rahat bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Sanatsal ve yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız, uzun süredir emek verdiğiniz çalışmaların karşılığını bu dönemde görme şansınız yüksek.

Perşembe günü, iş hayatınızda önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Bu konuşmayı patronunuz veya üstlerinizle yapabilir, kariyeriniz açısından yeni açılımlar elde edebilirsiniz. Perşembe günü güzel bir teklif alabilirsiniz. Ayrıca kadersel etkiler altında olacaksınız. Perşembe günü görüşeceğiniz ve bir araya geleceğiniz kişilere dikkat etmeniz önemli.

Cumartesi günü, Venüs’ün Neptün ile dik açısı nedeniyle bazı konularda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitmeni, evdeki yardımcılar ya da birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Birine verdiğiniz bir söz veya birinden beklediğiniz bir görev, hafta sonu beklenmedik aksilikler nedeniyle gerçekleşmeyebilir.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, oldukça hareketli, eğlenceli ve bir o kadar da yoğun bir haftaya adım atıyorsunuz. Bu hafta özgürce hareket etmekten ve çevrenizle paylaşım içerisinde olmaktan keyif alabilirsiniz. Sanatsal etkinliklere, tiyatroya, sinemaya gitme ya da spor aktiviteleri gibi alanlara ilgi gösterebilirsiniz. Kendinizi uzun zamandır olmadığı kadar güçlü ve enerjik hissetmeniz mümkün. Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek gündeminizde olabilir. Hayatınızda biri yoksa, bu hafta flörtler ve yeni tanışmalar devreye girebilir; farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmekten mutluluk duyabilirsiniz.

Pazartesi günü Mars sizin burcunuza geçiyor. 3 Eylül’den beri bir isteksizlik varsa, yönünüzü belirlemekte zorlanıyorsanız, bunlar geride kalmaya başlıyor. Enerjik ve aktif yapınızla hareket edeceksiniz. İşlerinizi coşkuyla halledebilir ve tutkuyla ilerleyebilirsiniz. Mars Aslan burcunda ve yükselenin üzerinde olduğu zaman kişi kendisini fazla yorabilir. Özellikle kalp ve damar rahatsızlıklarına yatkınsanız, kendinize zaman zaman molalar vermeyi ihmal etmeyin. Spor yaparak enerjinizi dengeleyebilir, bu olumsuz enerjiyi atmanıza yardımcı olabilir. Güneş’in Satürn’le olumlu açısı, aile hayatınıza aradığınız desteği bulacağınızı söylüyor. Evinizle ilgili yapılması gereken harcamalar veya alışverişler için uygun bir hafta. Aile büyüklerinizden parasal yardım almak veya onlara destek sağlamak gibi konular da gündemde olabilir.

Özel hayatınızda ve size mutluluk veren konularda Perşembe günü dikkat çekici bir gelişme yaşanabilir. Bir eğitim veya seyahat fırsatı karşınıza çıkabilir. Farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Cumartesi gününe dikkat edin; çocuklarınızla veya ilişkilerinizde beklentilerinizi çok yüksek tutmak hayal kırıklıklarına yol açabilir. Eğer karşı tarafı fazla idealize ediyorsanız, bu dönem ilişkinizde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinizde veya çocuklarınızla ilgili konularda daha anlayışlı olmaya özen gösterin.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, bu hafta aile hayatınız ve ev ortamınız ön planda olacak. Uzaktan gelen misafirleriniz varsa, onlarla daha fazla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Ayrıca, işlerinizi evden yürütme fikri de gündeminizde olabilir. Hafta başında Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle enerjinizi kullanmakta zorlanabilirsiniz. 7 Aralık’a kadar yönünüzü tayin etmek, enerjinizi istediğiniz gibi kullanmak kolay olmayabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşıyorsanız veya davalarınız varsa bu alanlarda mücadeleler devreye girebilir. Anne tarafınızın akrabalarıyla olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı, iletişim işlerinde güzel fırsatları karşınıza getirecek. Girişimcilik gerektiren, yazma çizme gerektiren işlerde, dijital alan ve sosyal medyada güzel sonuçlar almaya yatkın olacaksınız. Evliyseniz, eşinizin uzaktaki akrabalarından gelen güzel haberler veya etkiler de bu hafta sizi sevindirebilir. Kardeşlerinizin çocuklarıyla ilişkilerde de önemli bir rol üstlenebilir ve onlara yardımcı olabilirsiniz. İkili ilişkiler, işle ilgili bağlantılar konusunda Pazartesi ve sonraki birkaç gün boyunca güzel haberler devreye girebilir.

Perşembe ev ortamında yapılması gereken alışverişler veya değişiklikler için uygun zamanlar. Hayalini kurduğunuz eşyaları almak veya evinizde bir değişiklik yapmak için Çarşamba ve Perşembe günlerini değerlendirebilirsiniz. Cumartesi günü ise özel hayatınızda sevdiğiniz kişiyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Hafta sonuna dair planlarınız varsa, bu planların gerçekleşmesinde bazı gecikmeler ve sorunlar olabilir. Beklentilerinizi çok yüksek tutmamaya özen gösterin, böylece oluşabilecek hayal kırıklıklarını önleyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, bu hafta oldukça iletişim odaklı ve enerjik bir dönem sizleri bekliyor. Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız işlerde hareketlilik artarken, kendinize de zaman ayırmanın önemini hissedeceksiniz. Pazartesi günü Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle 7 Aralık’a kadar arkadaş ve sosyal çevrenize enerjinizi harcayacaksınız. Organizasyonlar ve davetlerde aktif rol üstlenirken, idareci ve despot yapınız, bazı arkadaşlarınızla gerilimlere yol açabilir. Organizasyona, lansmana, davete dayalı işleriniz varsa bu dönem bazı mücadeleler de devrede olacak. Bu dönem yapacağınız işlerde ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bir yerden para bekliyorsanız bu paranın peşine de düşebilirsiniz. Her halükârda enerjinizi kuvvetli bir alana yönlendiriyorsunuz. Bu da önemli iş konuşmalarını da hedefleriniz doğrultusunda karşınıza getirecek.

Güneş’in Satürn’le olan olumlu açısı parayla ilgili konularda güzel fırsatlar yaratacağınızı gösteriyor. Maddi konuları ele alabilir, doğru yerlere yatırım yapabilir, çalıştığınız yerdeki tecrübeli insanların fikirlerinden faydalanabilirsiniz. Parayla ilgili konularda desteklisiniz. Perşembe günü önemli iletişim fırsatları ortaya çıkacak; özellikle özel hayatınızda ve yakın çevrenizden gelen tavsiyeler, aydınlanmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, Cumartesi günü iş planlarınıza yönelik beklentilerinizi sınırlı tutmalısınız. Beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz ve bu hayal kırıklığı yaratabilir. Aynı şekilde, yakın çevrenizden birinin ailevi konulardaki sorunlarına da destek olmanız gerekebilir.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, haftaya maddi konular ön planda başlayacaksınız. Yurt dışı planlarınız veya vize işlemleriniz varsa belgeler ve başvurular üzerinde yoğunlaşmanız gerekebilir. Para ile ilgili konularda kafanıza estiği gibi davranacaksınız. Harcamalarınızı kontrol etme konusunda zorlanabilirsiniz. Mars Aslan burcuna geçiyor ve 7 Aralık’a kadar enerjinizi kariyerinize yönlendireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kariyerinizde çabalarınız artabilir. Yöneticilerinizle bağlantılarınız önem kazanacak. Zaman zaman onlarla ego çatışmaları devreye girebilir ancak o coşkun yapınızla iyi organize olursanız, hayatınıza doğru bir şekilde yönlendirebilirseniz burada başarı elde etme potansiyeliniz yüksek. Annenizle ilişkileriniz önem kazanacak. Onun hayatına dair halletmeniz gereken konularda sürtüşmeler devreye girebilir. Evliyseniz bu durum eşinizin aile alanını da kapsayacak. Göz önünde olacağınız ortamlarda enerjinizi harcayacaksınız. Enerjik olacaksınız ama bu enerji zaman zaman sizi yoracak ve bu yorulmadan kaynaklı olarak da her şeyi kendi usulünüzle yapmak isteyeceksiniz. Bu da insanlarla papaz olmanıza neden olabilir.

Güneş’in Satürn’le üçgen bir açısı var. Bu da özel hayatınızda güzel sonuçları karşınıza getirecek. Uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurmanız için uygun bir ortam olacak. Aşk hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz güveni ve bağlılığı bu hafta elde edebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi şanslı görebilir, çocuğunuzla ilişkiniz çok güzel ilerleyebilir. Sanatsal veya yaratıcı işlerinizde de önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Bu alanda başlattığınız işlerin uzun soluklu olduğunu göreceksiniz. Bu ara çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Perşembe günü, para ile ilgili halletmeniz gereken işleriniz varsa burada bir adım atarak istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

Cumartesi günü alışverişlerde veya finansal kararlarınızda dikkatli olun, beklentilerinizi karşılamayan sonuçlar alabilirsiniz. Özel hayatınızda ve çocuğunuzla ilişkilerinizde bu dönemde fazla beklentiye girmemekte fayda var. Bu dönem öğrendiğiniz birçok konunun ardındaki olayları iyice araştırın.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, haftaya kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak başlayacaksınız. Gezmek, dolaşmak ve sürekli hareket halinde olmak bu hafta gündeminizde olacak. Pazartesi günü Mars’ın Aslan burcuna geçişi 7 Aralık’a kadar sizi oldukça keyifli etkileyecek. Harekete geçmek istediğiniz konularda, gelecek planlarınızda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Bu süreçte sağlık sorunlarınızı geride bırakarak, bağışıklığınızı güçlendirmek adına olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cesur, aktif ve lider yönlerinizle hareket edeceksiniz. Seyahatler, ticari faaliyetler veya yurt dışı bağlantılı işlerinizde önemli koşturmaların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Tanımadığınız insanlar için iş yapabilirsiniz ve bu ilişkilerinizi daha iyi idare edebilirsiniz. Hukuki konularda mücadele veriyorsanız, bu dönemde enerjinizi doğru kullanarak sonuç alabilirsiniz. Cesur olacak ve canlılığınızla insanlara ilham verebilirsiniz.

Güneş’in Satürn’le üçgen bir açısı var. Ev, aile ve yuva konularında şanslı haftalardan bir tanesi. Geri planda durduğunuz, evinizde halletmeniz gereken işleriniz varsa bu işlerden yana şans ve fırsatlarınız yüksek olacak. Bu dönem ailenizle ilgili güzel destekler alacaksınız. Konuşmanız gereken önemli konular varsa bu hafta bu mevzuları bitirmeye çalışın. Çünkü karşı taraf size destek verecek. Aranızdaki buzları eritmek ve ilişkinizi uzun vadeli taşımak anlamında da şanslı bir süreç. Evinizi ilgilendirecek her tür girişimde de desteklisiniz. Perşembe günü, sosyal çevrenizden gelen yeni fırsatlar ve teklifler gündeme gelebilir. Kahve eşliğinde yapacağınız bir sohbet bile ilginç projelere kapı aralayabilir.

Cumartesi günü ise sağlık konularında dikkatli olmanızda fayda var. Gezmekten yorgun düşebilirsiniz. Bu nedenle girdiğiniz ortamlara özen göstermeli, dinlenmeye de zaman ayırmalısınız. Ayrıca, ilişkilerle ilgili büyük planlarınız varsa hafta sonu bu konularda aksaklık yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak hareket edin.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, haftaya isteksiz bir enerjiyle başlıyorsunuz. Dış ortamlardan, sizin dışınızda gelişen olaylardan etkilenebilirsiniz. Olaylardan uzaklaşmaya ihtiyacınız var gibi görünüyor. Kendinizi fazla zorlamadan hareket etmek ve bu haftayı daha sakin geçirmek sağlığınız açısından da faydalı olacaktır. Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile enerjinizi maddi konulara yönlendireceksiniz. Alacaklarınızı tahsil etmek, bu paraların peşinde koşmak ve uğraşıları burada vermek önemli olacak. Mars Aslan’da cesur bir yapı verir, hiçbir şey gözünüzü kolay kolay korkutamaz. Aynı zamanda egoyu da parlatan bir etkisi vardır. Bu nedenle riskli durumlardan ve tehlikeli ortamlardan uzak durmaya özen gösterin. Mümkünse, aciliyeti yoksa ameliyat olmamaya özen gösterin. Ayrıca, kalp ve damar sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızda bir insan varsa onun parayla ilgili konuları da hareketli olabilir.

Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı sayesinde iş hayatında fırsatlar önünüze çıkabilir. Sosyal çevrenizden, özellikle güvenilir ve tecrübeli insanlardan destek alarak, yeni iş potansiyelleri ve organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Önemli iş potansiyelleri karşınıza gelebilir. Bu dönem başlattığınız işlerin çok rahat aktığını, sağlam adımlarla ilerlediğini de görebilirsiniz. Perşembe günü geri planda durduğunuz işlerde güzel bir fırsat karşınıza gelebilir. Arkanızdan konuşuluyorsa Perşembe günü kimin nasıl konuştuğunu öğrenebilir, kötülük yapmak isterken size iyilik yaptıklarını fark edebilirsiniz. Kötü niyet ayaklarına dolanabilir. Perşembe günü niyetinizi iyi tutun ve bu süreçte kimden ne duyduğunuzu da bir kenara not etmeyi unutmayın.

Hafta sonu ise Venüs-Neptün dik açısı nedeniyle yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde hayal kırıklıkları yaşama riskiniz bulunuyor. Bu dönem yakın çevrenizdeki insanlardan etkilenebilirsiniz. Bu insanlardan beklentiniz yüksek olabilir. Beklentilerinizi doğru ayarlarsanız bu süreçte büyük sorunlar yaşamadan ilerleyebilirsiniz. Yoksa hayal kırıklıkları olabilir. Yakın çevrenizden bir insanın hayatında önemli olaylar olacak gibi görünüyor.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, haftaya arkadaş çevrenizden alacağınız önemli haberlerle başlıyorsunuz. Bu hafta yerinizde duramayabilir, arkadaşlarınızla yapacağınız planlar ve programlarla hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Konuşma yapmak, kendinizi ön plana çıkarmak gibi etkiler bu haftayı hareketli kılacak. Pazartesi günü Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle enerjinizi 7 Aralık’a kadar ikili ilişkiler ve özel hayatınıza yönlendireceksiniz. Bu süreçte, ilişkilerde daha mücadeleci ve yönetme arzusu yüksek bir tavır sergileyebilirsiniz. Bir yandan oldukça hareketli, enerjik, sıcak kanlı olacaksınız, diğer taraftan karşı tarafı yönetmek isteyeceksiniz. Bu da zaman zaman ilişkinizde çıkar çatışmalarını ve egosantrik durumları karşınıza getirebilir. Bu dönem, ilişkilerinizde karşı tarafla uyumunuzu gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Bu süreçte elde ettiğiniz bilgiler karşısında çok kolay hırslanacaksınız. Bu iş hayatınızda ortaklık yapınızda ve özel hayatınızda karşınıza gelebilir. Popüler olduğunuz bir süreçtesiniz ama bu süreci yönetmek kolay olmayabilir. Mars’ın Aslan burcundaki etkisi ile özel hayatınızda enerjinizi kontrol etmek önemli hale gelecek. Enerjinizi daha çok özel hayatınıza harcayacaksınız. Akrabalarınızla ilgili olmak, sorunlarına odaklanmak ön plana çıkabilir. Yaratıcılığa dayalı işere kendinizi verebilirsiniz.

Güneş’in Satürn ile üçgen açısıyla iş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz destekleri alabilirsiniz. Tecrübeli kişilerden alacağınız önerilerle sağlam ve uzun vadeli projeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır verdiğiniz çabaların sonucunu da alacaksınız. Perşembe günü sosyal çevrenizden gelen güzel haberler ve iş fırsatlarıyla şansınızı artıracaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber gelebilir. Yakın çevrenize güvenebilir, beraber cesurca hareket edebilirsiniz.

Hafta sonunda Venüs ile Neptün arasındaki dik açı, bazı arkadaşlarınızla olan ilişkilerde parasal konular veya beklentiler açısından hayal kırıklığı yaratabilir. Maddi beklentilerinizi yüksek tutmadan işlerinize odaklanmanız, herhangi bir sorun yaşamamanız için önemli. Aynı zamanda bir arkadaşınızın ailevi zorluklarına şahit olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, bu hafta kariyer fırsatlarınız yüksek, göz önünde olacaksınız. Çalışmıyorsanız da kalabalık ortamlarda olabilir, annenizin konularıyla daha fazla ilgili olabilirsiniz. Bu aralar hangi işten ne yapabilirim ya da farklı bir alana nasıl yönelebilirim gibi düşünceleriniz var. Buralarda güzel şans ve fırsatlarınız da var. Pazartesi Mars’ın Aslan burcuna geçişi, çok çalışacağınız bir dönemi müjdeliyor. 7 Aralık’a kadar daha fazla çalışmak, üretmek ve gündelik hayatın hızlanması gibi konular gündeminizde olacak. Sağlığınıza da özen göstermeniz gerekecek. Kalp, damar rahatsızlıkları, sırt ağrıları, skolyoz gibi konularla uğraşmak ön plana çıkabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizi idare etmek ve kontrol etmek ön planda olacak. Bu noktalarda egonuzu doğru kullanmaya özen gösterin. Çünkü Mars Aslan’da düşünmeden hareket etmeyi, o coşku ve hevesle karşı tarafın hayatına da müdahale etmeyi getirebilir. Ateşli hastalıklara yakalanma riskiniz de bu dönem artabilir.

Pazartesi günü Güneş’in Satürn’le olumlu bir açısı var. Bu da gelecek planlarınızı ilgilendirecek önemli işlerde aranılan insan olacaksınız anlamına geliyor. Duruşunuz, saygınlığınız, olgunluğunuz iş hayatınızda kolayca fark edilmenizi sağlayabilir. Uzun zamandır uğraştığınız işlerin karşılığını alabilirsiniz. Seyahatler, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuk alanlarında sizi destekleyen etkiler altındasınız. Birçok konuda önemli insanlardan destek alacak, hatta birçok insana siz de destek vereceksiniz. Radyo, televizyon, sosyal medya ve diğer insanlarla iletişim halinde olduğunuz işlerde bir değer olduğunuz fark edilecek.

Perşembe günü kariyer ve iş ortamlarınızda önemli bir konuşma karşınıza gelebilir ve bu konuşmanın para ile ilgili konuları aktif hale getirdiğini fark edebilirsiniz. Uzun zamandır parasal bir beklentiniz varsa bu konularda cesur adımlar devrede olacak ve insanların da bu adımları desteklediğini, sizin önünüzü açtığını göreceksiniz. Hafta sonu Venüs’ün Neptün’le bir dik açısı var. Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde isteksizlikler devreye girebilir. Karşı taraftan beklentiniz yüksekse bazı hareketlerine sinir olabilirsiniz. Karşı tarafın istekleri doğrultusunda hareket etmemeniz ilişkilerinizde sıkıntılar yaşama potansiyeliniz yüksek olabilir. Bu dönem yakın çevrenizden bir insanın sağlığı ile ilgili konular da gündeminizde yerleşebilir.