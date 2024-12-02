Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrolog Uyardı: Bu 3 Güne Dikkat!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2 - 8 Aralık haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu cumartesi günü Boğa burcunda oluşan Dolunay’ın etkilerinin bu hafta başında da süreceğini ifade etti.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günlerine dikkati çeken ünlü astrolog, şu değerlendirmelerde bulundu:

'2018'DE YAŞANAN EKONOMİK SIKINTILAR BU SÜREÇTE HİSSEDİLEBİLİR'

"Yeni Ay taze başlangıçları müjdelerken, bu kez Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketi nedeniyle büyük atılımlar yerine yarım kalan işlerin tamamlanmasına işaret ediyor. Eğitim, ticaret, ithalat-ihracat, uluslararası hukuk ve göçmenlerle ilgili konular ön plana çıkarken, geçmişte gündeme gelen davalar yeniden karşımıza gelebilir. 2018 yılında yaşanan ekonomik sıkıntıların yankıları da bu süreçte hissedilebilir.

DOLANDIRICILIK RİSKİNE DİKKAT

Yeni hafta Ay’ın Yay burcundaki enerjisiyle başlıyor. Yabancı kültürlerle bağlantılar, eğitim ve yayıncılık gibi alanlarda hareketlilik artıyor. Venüs’ün Uranüs ve Neptün’le yaptığı olumlu açılar, ilişkilerde huzurlu bir akış ve güçlü bağların oluşacağı bir haftayı müjdeliyor. Ancak Çarşamba günü Güneş ve Satürn arasındaki zorlu açı, iş ve ticaret hayatında destek bulmayı zorlaştırabilir. Otorite figürlerinden beklenen yardımlar aksayabilir, yaşam enerjisinde düşüşler ve sağlıkla ilgili zorluklar yaşayabiliriz. Aynı zamanda abartılı sözler ve dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olmamız gerekiyor.

BÜYÜK ADIMLAR İÇİN ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

6 Aralık Cuma günü, sabah 05:17 itibarıyla Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Gökyüzünün kapıları aralanıyor, olumlu düşünüp istek ve dileklerimizi gökyüzüne iletmeyi unutmayalım. Bu güçlü enerjiyi, önemli görüşmeler ve finansal kararlar için değerlendirebiliriz. Ancak Mars, Cumartesi günü Aslan burcunda geri hareketine başlıyor. 06 Ocak’a kadar olayları idare edebilme, yönetebilme becerimizi sorgulayacak! Egosantrik tavırlar, büyüklenme, kibir ve gururdan uzak duralım, savaş başlatmayalım! Gökyüzü, bize sabırlı olmayı ve zamanı doğru kullanmayı öğütlüyor. Büyük adımlar için Şubat sonunu beklemek daha sağlıklı sonuçlar verebilir."

İşte Hande Kazanova'dan 2 - 8 Aralık haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

BOĞA BURCU

Yeni ayı para alanlarınızda yaşarken maddi konulardaki kararların üzerinden birkaç kez geçmeye özen gösterin. Cumartesi Mars ev, aile ve yuva alanlarınızda geri harekete hazırlanıyor. 6 Ocak'a kadar ev taşıma, tadilat tamirat gibi işlerinizde problemler olabilir. Cumartesi Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle 3 hafta boyunca kariyerinize odaklanacaksınız. Pazartesi ve Çarşamba güçlü insanlarla kuracağınız bağlantılar önemli iş konularına hizmet edebilir. Cuma günü parayla ilgili bir beklentiniz varsa sabah saatlerini iyi değerlendirin. Merkür Güneş'in kalbinde olacak ve isteklerinizin kapıları aralanabilir.

YENGEÇ BURCU

1 Aralık’taki Yeni ay ile çalışma ve gündelik hayat alanında ele almanız gereken olaylar var. Bunların üzerinden birkaç kez geçebilirsiniz. Cumartesi Mars para alanlarınızda gerileyecek. 6 Ocak'a kadar maddi konularda dikkatli olun. Kimseye borç vermeyin kimseden borç almayın. Cumartesi Venüs'ün Kova burcu geçişiyle başkalarının maddi kaynaklarını iyi kullanacağınız bir döngü başlıyor. Yeni bir işe, projeye başlamak istiyorsanız destekli değilsiniz ama Cuma sabaha karşı 05:17 civarında hayal etmeye, güzel şeyler dilemeye ihtiyacınız var ve bunu yaparsanız istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bu ara eskilerden haberler alıyor olabilirsiniz. Yeni ay da bu konuları hareketlendiriyor. Borsada yatırım yapıyorsanız, Çarşamba ve Cumartesi dikkatli olun, beklediğiniz haberler gelmeyebilir. Cumartesi Mars sizin burcunuzda geri hareketinde olacak 6 Ocak'a kadar. Sağlığınıza ekstra özen gösterin. Girişimleriniz ve eylemlerinizde gecikmeler olabilir. Cumartesi Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birkaç hafta boyunca sevdiklerinizden destek alacaksınız. Önemli iş konuşmaları karşınıza gelebilir. Aşkı arayanlar, çocuk isteyenler dua ederek dileklerini dile getirebilir ve Cuma gününden faydalanabilirler.

BAŞAK BURCU

Ev, aile ve yuvanızla ilgili konular gündeminizde. Yeni ay da bu alanda önemli hareketleri karşınıza getirirken Merkür geriliyor. Ev, hane, ailenizle ilgili önemli kararlardan uzak durmaya özen gösterin. Yapmak durumunda kalırsanız kandırılma etkisine dikkat edin. Bir uzmanla, avukatla ilerleyebilirsiniz. Cumartesi günü Mars kadersel alanınızda gerileyecek. 6 Ocak'a kadar yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. Venüs Kova burcuna geçiyor, 3 hafta boyunca iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konular önem kazanıyor. Evinize dair verilecek güzel kararlar Cuma sabahı devreye girebilir, dua etmeyi ihmal etmeyin.

OĞLAK BURCU

1 Aralık’ta kadersel alanınızda bir Yeni ay gerçekleşti. Hiçbir şekilde harekete geçmemeniniz gereken bir Yeni ay. Merkür gerilemesi seyahat, eğitim ve işle ilgili konularda çeşitli problemleri karşınıza getirebilir. İletişimsel işlerinizde Çarşamba ve Cumartesi dikkatli olun. Mars sizin müşterek para alanlarınızda geri hareketinde olacak. 6 Ocak'a kadar para ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Şimdiye kadar başlattığınız işlerinizde de yavaşlama etkisi devreye girebilir. Cuma günü Güneş Merkür kavuşumu var, sizin kadersel alanınızda olacak. Hayal ettiğiniz önünüze gelebilir, bugünü iyi değerlendirin.

KOVA BURCU

Sosyal çevre ve işten elde edilen gelirler alanınızda bir Yeni ay gerçekleşti. Merkür de bu alanlarınıza geriliyor, eski arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. Çarşamba ve Cumartesi para ile ilgili işlerinizde dikkatli olun beklediğiniz haberler gecikebilir. Cumartesi Mars gerilemeye başlıyor. 6 Ocak'a kadar sevdiğiniz insanla ilişkinizde sıkıntılı bir süreç olabilir. Cumartesi Venüs Kova burcuna geçecek, girişimleriniz hareketlenecek. 3 hafta boyunca kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınız ve geleceğinizi ilgilendirecek her tür konuda Cuma sabaha karşı 05:17'de dua etmeyi ihmal etmeyin.

BALIK BURCU

Haftaya meslek alanlarınızda oluşan Yeni ay etkisiyle başlarken tamamlanmamış işlere odaklanmak önemli olacak. Çarşamba ve Cuma göz önünde olacağınız ortamlarda yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Cumartesi Mars iş hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor. 6 Ocak'a kadar sağlık sıkıntıları, girişimlerinizle ilgili sorunlar yaşanabilir. Yeni bir işe başlamak, sağlığınızla ilgili karar vermek için uygun bir zaman değil. Cumartesi Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle 2-3 hafta yalnız olmaktan mutluluk duyacaksınız. Cuma Merkür Güneş’in kalbinde olacak, kariyerinize, geleceğinize dair istekleriniz dile getirmeyi unutmayın.