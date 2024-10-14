Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Perşembe Gününe Dikkat! Ünlü Astrologdan 'Dolunay' Uyarısı

Ünlü astrolog Hande Kazanova , 14 – 20 Ekim haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Hande Kazanova'dan 29 Temmuz - 4 Ağustos haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, haftanıza geri planda durarak başlıyorsunuz bazı konu ve olaylar üzerinize üzerinize geliyor olabilir. Bazı korkularınızla ya da tedirgin olduğunuz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bu aralar ikili ilişkiler özel hayatınız iş birliklerinize dair bazı gelişmeler var. Burada problemler yaşıyorsanız 17 Ekim’deki Dolunay zamanı bu sıkıntıların karşınıza çıkma potansiyeli yüksek. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Ay Koç burcundayken bir Dolunay yaşanacak, baş bölgesi, sinüzit problemleri, geniz akıntıları, dişler, çene, kulak burun, beyin fonksiyonları ile ilgili kendinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Özel hayatınızda yaşanacak problemlerin yansıması olarak düşünülebilir bütün bunlar. Bu ara özel hayatınızda hiçbir sıkıntı olmayabilir ama hep başka insanları kendinizden daha fazla önemsediğinizi fark edebilirsiniz. Değişim güzeldir uzun zamandan sonra diğer insanları anlamaya çalışmanız gerçekten güzel ama kendinizi kontrol edemediğiniz noktalarda o çıkışlar sizi yoruyor ve zorluyor, en çok bunu göreceksiniz bu Dolunay zamanı. Aile içinde tartışmalara, çabuk tepki vermeye de açık bir dönem olacak. Duygusal konulara vereceğiniz tepkiler sizi zorlayabilir. Bu dönem kariyerinizdeki bazı baskılar sizi fazlasıyla yormuş ve zorlamış olabilir. Olaylara verdiğiniz tepkiler fazla olabilir. Bunların ailevi konulara yansıması, ilişkinizdeki temel sıkıntıları da ortaya çıkarmasına neden oluyor. Dolunay zamanı en çok evinize, yuvanıza, ailenize, kişisel ilişkilerinize ve toplum önü duruşunuza dikkat etmeniz gerekecek. Burada bir Grand Cross olacak o yüzden hepsini idare etmek sizi yorgun düşürebilir ama sonrasında toparlayacaksınız.

Salı günü parayla ilgili konulara tepkileriniz yüksek olacak, harcamalarınız artabilir. Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle Dolunay zamanından sonra kendinize ve ruhunuza aynı zamanda gelecek planlarınıza daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Gezmek, eğlenmek, tanımadığınız insanlarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Medya, turizm sektöründe çalışıyorsanız kendinizi özgür ve rahat hissedebilirsiniz. Öğrenciyseniz öğrencilik hayatınızda bağımsız olma arzunuz yükselebilir ama öğrenmekten ve diğer insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyacaksınız. Sağlıkla ilgili birkaç gün hassaslıklar yaşadıktan sonra yolunuza tam hız devam edeceksiniz güzel konuşma ve görüşmeler bir sonraki hafta başında sizi mutlu edebilir.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz önemli. Bu hafta başında oradan gelecek önemli haberler devrede. Sorumluluklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ama Çarşamba ve Perşembe biraz daha kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz.

Perşembe günkü Dolunayı kadersel alanınızda yaşayacaksınız. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. Bu, çalışma ortamlarınız, çalışma yerinizde yaşanacak bir olayın dışa vurumu olarak yansıyacaktır ya da yanınızda çalıştırdığınız insanlar varsa onlarla olan ilişkinizde bazı konuların açığa çıkması gibi etkiler söz konusu olabilir. Sosyal medyayı kullanıyorsanız dikkatli olmanız gerekecek. Yakın ve uzak çevrelerde duyacaklarınız yaşayacaklarınız ve buna göstereceğiniz tepkiler beklenmedik tepkiler olacak. Yakın çevrenizden sevdiğiniz bir insanın hayatındaki sıkışmalar, zorluklar, sıkıntı ve problemlerle de uğraşmak önem kazanacak. Bu dönem girdiğiniz ortamlarda insanların çıkar çatışmalarına şahit olabilirsiniz ve bu durum hiç hoşunuza gitmeyebilir ya da siz olur olmadık yerlerde diğer insanlarla kendinizi bir güç çekişmesi ya da bir çatışmanın içerisinde bulabilirsiniz. Değişken evlerinizde olduğu için bu sinirsel gerginlikleri, kendinizi sakinleştirerek, doğru tepkiler vererek çok da rahat bir şekilde atlatabilirsiniz.

17’si Dolunayla beraber Venüs Yay burcuna geçiyor, para ile ilgili konular hayatınızda önem kazanıyor. Sevdiğiniz insanla parasal konuları konuşmak Perşembe gününden sonra kendinizi rahat hissettirecek. Salı günü ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dikkat etmekte fayda olabilir. Sıkılganlıklarınız yüksek olduğu için çok çabuk tepkiler verebilir ve sevdiğiniz insanı gereksiz yere hırpalayabilirsiniz. Eğer ayrılma aşamasındaysanız 17’sinden sonraki dönem nafaka ve mal paylaşımı ile ilgili konuları konuşmak için uygun bir dönem olacak. Tahsilatlarınız, beklediğiniz para ile ilgili haberleriniz varsa 17’sinden sonraki dönem bu haberleri almanız çok daha kolay olacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler, kariyerinizde önemli bir hafta başlıyor. Bu hafta işinizle ilgili sorumluluklarınıza odaklanabilir ve halletmeniz gereken işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Salı gününe dikkat, beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizde problemler su yüzüne çıkabilir. Bazı insanların kafasına göre davrandığını, özgürlüğüne çok düşkün olduğunu ya da sizin bazı şeyleri önemsediğiniz gibi önemsemediklerini görebilirsiniz. Bu da anlaşmazlıklara neden olabilir.

Perşembe günkü Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde oluşacak. Arkadaşlarınızla girişeceğiniz işlerinizde cesur ve girişimci yönlerinizi ön plana almak isteyebilirsiniz ama bunları yaparken özel hayatınızdaki insanı ya da çocuklarınızı ihmal etmemeniz gerekecek. Sevdiğiniz insanla sosyal çevrenizdeki insanlar arasında denge kurmak önemli olacak. Para ile ilgili konularda gerçekçi davranamadıysanız iki yakanızı bir araya getiremiyorsanız Dolunay zamanı parasal konularda bir sıkışma, harcamaların yüksek olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Spekülatif, risk içeren işlerden, borsada yatırım yapıyorsanız büyük hareketlerden mümkün olduğunca uzak durun.

Perşembe gününden sonra 3 hafta boyunca ikili ilişkilerinize ve özel hayatınıza daha fazla vakit ayıracaksınız. Kafanızın dikine gittiğiniz konularda karşı tarafın fikirlerini almak sizin için önemli olacak. Özgürlüğünüze düşkünseniz, sizin gibi özgürlüğüne düşkün bir insandan hoşlanabilir bu insanla bir ilişki yaşamaya karar verebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa sevdiğiniz insanın düşünceleri tavırları önemli olacak ve onunla ilerlemekten mutluluk duyacaksınız. Perşembe gününden sonraki dönem ortaklı işler açısından oldukça şanslı olabilir. Perşembe günü arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Bir etkinlikteyseniz anlık çıkışlarınıza dikkat edin, bu dönem kimseyle aranızı bozmayın, para yüzünden gerilim yaşamayın.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, uzak yerlerden gelecek haberler var ve bu haberler önemli bazı sorumlulukları da karşınıza getirecek. Bazı işlerinizi ihmal ettiyseniz, bu hafta bu işlerin sorumluluğunu almak durumunda kalacaksınız. Hafta başında güzel haberler de karşınıza gelebilir. Ailenizdeki insanlarla anlaşmazlıklar yaşıyorsanız, evinizde gergin bir haliniz varsa bazı şeyleri büyütmemeniz gerektiğine karar vererek ilerlemeniz daha doğru olabilir. Salı günü sevdiğiniz insanla, çocuğunuzla olan ilişkinizde bazı çekişmelere açık olacaksınız. İlişkinizde tansiyonlu durumlar varsa bunlar açığa çıkabilir. Bu aralar kafanıza göre davranmak istiyor olabilirsiniz ya da sosyal çevrenizde yaşayacağınız bir durumu özel hayatınıza yansıtabilirsiniz.

Perşembe günü yaşanacak Dolunay kariyer alanlarınızda oluşacak. Meslek hayatınızda görünür bazı olaylar karşınıza gelebilir. Hızlı bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınıza ekstra bir iş, bir yükümlülük çıkabilir ya da işinizde daha bağımsız daha cesur davranmak istiyor olabilirsiniz ama ailede yaşananlar, aile ortamınızdaki güvensizlikleriniz, ele almanız gereken konular kendinizi istediğiniz gibi gösterememenize ve bunun sonucunda size engel olan insanlara karşı içgüdüsel olarak bir öfke duymanıza neden olacak. O yüzden toplum önü duruşunuz, aile ilişkileriniz, özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz konusunda bu Dolunay zamanı dikkatli olmakta fayda var. Hayatınızda önemli bir dönüm noktasındaymış gibi hissedeceksiniz ama öfkeyle kalkan zararla oturur. Kazalara birtakım sakarlıklara da yatkın olabilirsiniz.

Venüs’ün Yay burcuna geçişi, iş hizmet ve sağlıkla ilgili konularda önemli fırsatları karşınıza getirecek. Dolunay zamanı biraz gerilimli ve gergin olabilir ama Dolunay sonrası 3 hafta boyunca çalışma koşullarınız hızlanacak çalışmaktan üretmekten mutluluk duyacaksınız. Özgürlük ve bağımsızlık duygusuyla kendi istediğiniz şekilde hareket edeceksiniz. İş ortamlarınızda önemli bazı projeler yeni olasılıklar da karşınıza gelebilir. Sağlığınızda sıkıntı ve problem yaşadığınız konular varsa bu konuların da üstesinden gelebilir istediğiniz o sağlıklı zamana çok rahat kavuşabilirsiniz. Bu hafta dikkatli olun çabuk gaza gelmeyin gözle görülür ortamlarda kimseyle kavga etmeyin aile içindeki anlaşmazlıkları daha fazla büyütmeyin. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda da gerilimli bir dönem, sevdiklerinizle çatışmalar, güç savaşları olabilir. Bunlara hazır olmanız gerekiyor.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, müşterek para alanlarınız önem kazanıyor. Para alacak verecek dengesi, ödemelerle ilgili gözden kaçırdığınız detayları bir an önce halletmeye özen gösterin. Perşembe günkü Dolunay seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler ve ticari faaliyetler alanınızda gerçekleşiyor. Bu Dolunay zamanı bir seyahate çıkma kararı alabilirsiniz. Cesur kararlar almaya yatkın olacaksınız. Alacağınız bir haber çok çabuk hareket etmenize, düşünmeden planlar yapmanıza neden olabilir. Ticari faaliyetlerle uğraşıyorsanız, ithalat ihracat ya da sosyal medya üzerinden satışa dayalı işleriniz varsa bu dönem dikkatli olmakta fayda var. Yanınızda çalıştırdığınız insanların bu dönem birbirleriyle anlaşmakta zorlandığını fark edebilirsiniz. Ekibinizden bir insanın başına gelecek zorlu bir olayla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bazı güç çekişmeleri, kavgalar, savaşlar bunların oluşması yönetici olarak kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Seyahatlerinizle ilgili bazı aksiliklere karşı hazırlıklı olun. Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişimi asla koparmayın çünkü fırsatlar yakın çevrenizdeki insanlarla bağlantılarınızdan gelecek. Önemli haberler de devreye girebilir.

Salı günü Venüs’ün Uranüs’le karşıt açısı var. Ev ve aile ortamlarınızda gerilimlere dikkat etmekte fayda olabilir. Sıkılganlıklarınız yüksek olabilir. Sevdiğiniz kişinin kendisini ilişkinize veremediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem anne babanız arasındaki gerilimler de ortaya çıkabilir. Onlarla olan ilişkilerinize de ekstra dikkat edin. Eğitim alıyorsanız bazı güç çekişmeleri sıkıntı ve problemler de karşınıza çıkabilir. Bu dönem geleceğe yönelik işlerinizde ticari faaliyetlerinizde dikkatli olmak önemli olsun.

Venüs’ün Yay burcuna geçişi Perşembe gününden sonra aşk dolu keyif dolu bir döneme gireceğinizi müjdeliyor. Dolunay sizi biraz yoracak zorlayacak ama bir yandan da size güzel şans ve sinyaller de verecek. Aşka yelken açmak isteyeceksiniz. Çocuğunuzla daha güzel, özgür ilişkiler geliştireceksiniz. Sanat ve kreatif işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız, hayatın tadını tuzunu çıkarmaktan mutluluk duyacağınız bir sürece merhaba diyeceksiniz. Bekarsanız bu dönem aşkı bulmamanız için herhangi bir neden yok.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, özel hayatınızın detaylarıyla haftanıza giriş yapıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla ilişkinizin sorumlulukları gerilimlere neden olabilir. Önemli sorumluluklar üstlendiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönem diğer insanlarla haşır neşir olmak istemiyorsunuz ama mecbur kalabilirsiniz. Parasal konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz bu fırsatlar kariyerinize etki edecek. Güzel işler yapmanızı önemli kapıların önünüzde açılmasını sağlayacak ama diğer taraftan bu işlerin içerisinde arkadaşlarınız, önceden tanıdığınız insanlar varsa hem parasal konularda hem yaptığınız işte suistimal ediliyormuş gibi hissedebilir, çekişmelere açıkmışsınız gibi davranabilirsiniz. Parayla ilgili konularda dikkatli olmakta fayda var.

Perşembe günkü Dolunay parayla ilgili bir meseleyi karşınıza getirecek. Ödeme ile ilgili bir konuda cesur olmanız, hızlı hareket etmeniz, kafanıza göre davranmanız gerekebilir ama dengeyi iyi kurmanız da lazım çünkü dengeyi iyi kurduğunuz müddetçe kazançlarınız da artabilir. Risk içeren işlerinizde dikkatli olun, parayla ilgili konularda çabuk öfkelenebilirsiniz. Çocuğunuz varsa özel hayatınızda bir insan varsa onun amaçlarıyla sizin amaçlarınız çakışmayabilir bu da karşı cinsle, çocuğunuzla olan ilişkinizde bağlantılarınızı biraz yoracak ve zorlayacak. Dolunay zamanı para ile ilgili konularda riskli adımlardan mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Her tür parasal işinizde riskten kaçının, şartları ve koşulları sonuna kadar zorlamayın. Bir para mevzusunu çok fazla büyütüp buradaki çekişmeleri ve çıkar çatışmalarının iyice ortaya çıkmasına neden olmayın.

Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle evinize, ailenize, yuvanıza vakit ayıracağınız bir döngüye merhaba diyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, evinizde özgürleşme arzunuzun yüksek olması, arkadaş çevrenizi, tanımadığınız insanları evinizde ağırlamak gibi etkiler devreye girerken boya badana tadilat tamirat işlerinizi Perşembe gününden sonra çok rahat ele alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, bu hafta sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerekiyor. Gündelik hayatın ritmi çalışma koşulları iş hayatınızla ilgili konularda ertelediğiniz gözden kaçırdığınız detaylar hafta başında sizi sıkıştırabilir. Pazartesi günü güzel şans ve fırsatlarınız da var. Uzak yerlerden beklediğiniz bir haber varsa bu haberin size ulaşması uzun zamandan sonra yüzünüzü güldürebilir. Diğer taraftan toplum önünde sinirli agresif ya da alıngan tavırlarla hareket ettiğiniz bir dönem olabilir. Patronlarınız ve üstlerinizle olan ilişkilerinize, ailevi ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem içerisindesiniz. Bu Dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınızın mercek altında olduğunu söylüyor. Sevdiğiniz insana karşı daha rahat özgürlükçü ve öne çıkmayı seven tavırlarla hareket edeceksiniz. Sevdiğiniz kişi de size böyle davranabilir. Dolunay zamanı toplum önünde duruşunuz, kalabalık ortamlarda birbirinize olan tavırlarınız önem kazanacak. Burada ipler iyice gerilebilir ve kopma noktasına gelebilir. Bir ilişkiye başlayacaksanız da aklınızı ön plana alarak, durum ve koşulları gözden geçirerek hareket etmekte fayda olabilir. Ortaklı işleriniz varsa, ortaklarınızla bağlantılarınıza da dikkat etmeniz gerekecek. İşin içerisinde Mars ve Plüton gibi iki koparıcı gezegen var. Bu dönem anne babanız arasındaki çekişmeler sizi yoracak gibi görünüyor. Sosyal medyayı kullanıyorsanız söylediklerinize yaptıklarınıza ima ettiklerinize dikkat edin. Bir güç çekişmesinin, çıkar çatışmasının ortasında kalabilirsiniz. Bu dönem ailenize faydalı olmak isterken onlarla çatıştığınızı, bazı noktalarda zorlandığınızı da fark edebilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli kararlar almanız gerekecek ama bu kararları alırken hem kendi yararınıza hem de toplumun faydasına kararlar almayı da ihmal etmemelisiniz.

Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle iletişimsel işleriniz önem kazanıyor. Salı günü para ile ilgili konularda ani hızlı beklenmedik tavırlarla hareket etmemeye özen göstermelisiniz çünkü harcamalarınız hızlanabilir. Perşembe gününden sonra iletişimsel işleriniz hızlanıyor. Sosyal medyayı daha sık kullanacak, dijital alanlara daha fazla yatırım yapmak isteyecek, sevdiklerinizle hayatınızı geçirmek ya da onlarla aranızdaki ilişkinin çok daha besleyici çok daha özgür ve rahat bir ilişki olduğunu fark edeceksiniz. Tanıtım, reklam, satış, pazarlama alanında işleriniz varsa hareketli ilişkiler sizi kendinize getirebilir. Kısa vadeli alışverişler, planlar ve seyahatler yüzünüzü güldürebilir.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, bu hafta önemli bazı sorumluluklar devreye giriyor. Hayatınızla ilgili vermeniz gereken önemli kararlar var ve bu kararlar aşk hayatınız ya da çocuğunuzu da içerecek. Burada bazı sorumluluklarla hareket etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Hafta başında geri plandan yürüttüğünüz işlerde güzel fırsatlar karşınıza gelecek. Yazma çizme işindeyseniz ya da kurumsal taraftaysanız, yoğun çalışmanız gereken bir dönemdeyseniz bu dönem aradığınız gücü bulacak ve zaman zaman pilinizi şarj etmekten de mutluluk duyacaksınız ama beklenmedik yerlerden beklemediğiniz insanlardan tepkilerle karşılaşma potansiyeliniz de var. Tanımadığınız insanlarla bazı kavgalara çıkar çatışmalarına ve güç çekişmelerine hazır görünüyorsunuz. Yakın çevrenizden hayatınıza etki eden güçlü bir insanın hayatınızdaki insanlara ve çevrenize yaklaşımları sert olabilir. Fikirlerinizi sosyal medyada ifade ederken dikkatli olun. Yakın çevre akraba ve kardeşlerinizin hayatında bazı kavgalar çekişmeler gündeme gelebilir ve siz de bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Öğrenciyseniz okulunuzda kavgadan gürültüden mümkün olduğunca uzak durun.

Perşembe günkü Dolunay iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek. Çalışma hayatınızı ve gündelik hayatın ritmini etkileyecek. İşinizle ilgili bir konuda vereceğiniz fevri bir karar oradaki bir olayın büyümesine neden olabilir. Beraber çalıştığınız insanlara karşı bu dönem anlayışlı olmayı elden bırakmayın. Çevrenizdeki insanların hayatında yaşanacak krizlerin sizin hayatınıza yansıması gibi etkiler devrede olabilir. Sevdiğinizle aranızda herhangi bir sıkıntı ya da problem varsa Salı günü dikkatli olmakta fayda var. Birbirinize tahammülünüz kalmadıysa ipler çok çabuk gerilebilir. Sıkılganlık duygusuyla çok rahat hareket edebilirsiniz ve karşı taraf kendisine gerekli ilgiyi göstermediğinizi söyleyebilir. Salı günü özel hayatınızdaki bu oluşumu iyi idare etmeniz gerekecek. Yani bu haftanın özü idare idare ve denge kurma.

Perşembe günü Venüs Yay burcuna geçecek, para ile ilgili konular önem kazanıyor. Perşembe gününden sonraki 3 hafta boyunca parasal konularda özgürlüğünüze düşkün hareket edebilirsiniz. Seyahatlere ticari faaliyetlere yurtdışı faaliyetlerine ya da sizi heyecanlandıracak sportif alanlara daha fazla harcama potansiyeliniz yüksek. Ama bu alanlarda önemli işleriniz varsa buradan da güzel getiriler karşınıza gelebilir. Uluslararası ticaret, ithalat ihracat ya da alım satım işleri yapıyorsanız bu işlerde güzel fırsatlar yakalayabilir, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Üniversite öğrencisiyseniz bu alana yatırım yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz ve buraya yapacağınız harcamalar artabilir ama Perşembe gününden sonra para kazançlarınızın hızlanacağı ve artacağı bir döngüye merhaba diyorsunuz.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, ev, aile ve yuvanızla ilgili konular önem kazanıyor ve burada ele alınması gereken önemli fırsatlar var. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken haftalardan biri. Hafta sonundan almış olduğunuz etkilerle sağlıkla ilgili önemsemediğiniz bir konu bu haftanın konularından olabilir. Haftaya isteksiz ve hasta enerjilerle ya da toparlamanız gereken konularla giriş yapabilirsiniz. Güzel ve şans fırsatlarınız sosyal çevre ortamlarınızdan gelebilir. Biriyle randevunuz varsa, birilerine açılmak istiyorsanız bu hafta başında bunu kullanma potansiyeliniz de yüksek o yüzden hasta olmamanız, kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Parayla ilgili konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Alacak verecek dengesini iyi korumanız gereken bir dönemdesiniz. Spekülatif, risk içeren alanlardaysanız büyük hareketlerde bulunmamanız gerekiyor. Çocuğunuzun harcamalarının yüksek olduğunu fark edebilirsiniz. Karşınıza parayla ilgili bir durum geliyorsa çok küçük hesaplar peşinde koşmamaya özen gösterin. Mars zor bir alanınızda olduğu için kimseyle kavga etmeyin tehlikeli yerlerden, insanlardan durumlardan ve olaylardan mümkün olduğunca kaçının. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızdaysa sinirlerinize hakim olmayı ihmal etmeyin. Olay ve durumları da abartmayın. Arkadaş ortamlarınızda ya da özel hayatınızda yaşanacak bir olayın büyüme potansiyeline karşı dikkatli olmakta fayda var.

Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle kendinize daha fazla vakit ayıracağınız bir döngüye merhaba diyorsunuz. Güzelleşme, sosyalleşme, para harcama, kendinize bakma, alışverişe daha fazla zaman ayırma yaşam enerjinizi yükseltmenizi sağlayacak. Uzun zamandan sonra isteksizseniz ve bazı konularda kendinizi geri planda tuttuysanız Perşembe gününden sonraki dönemde çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Koç burcundaki Dolunay size yarayan bir Dolunay ama Mars ve Plüton’dan dik açısı da devrede olacak o yüzden inatlaşmalardan uzak durun.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, yakın çevre ve iletişim alanlarınızda önemli olaylar olacak. Burada ele alınması gereken sorumluluklar, sizi aşağıya çeken, yakın çevrenizdeki insanların hareketleri ve sorumluluklarıyla uğraşma etkisi devreye girebilir. Bu hafta kariyer alanınızda şanslısınız. Çok çalışacak ama karşılığını alacaksınız. İş yapacağınız insanlarla bağlantılarınız bu hafta önem kazanırken özel hayatınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Bu dönem yüksek amaçlarınız, beklentileriniz ve planlarınız varsa bunların sevdiğiniz kişinin beklenti ve planlarıyla örtüşmemesi bazı konularda karşı karşıya gelmenize ve birbirinizi yıpratmanıza neden olabilir. Sevdiğiniz insanla bir kavgaya tutuşacaksınız olayları büyütmemeye çalışın. Sinirlerinize hâkim olmanız gereken bir dönem. Sizin inatçılığınız kadar karşı tarafın da inatçılığı devrede olacak. Bunlara vereceğiniz tepkilerin de önemli olduğu bir zaman dilimi. Taşınma arifesindeyseniz dikkatli olun çünkü beklenmedik bazı durum ve olaylar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz.

Perşembe günkü Dolunay ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda verilecek kararları karşınıza getirecek. Burada dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. Evle, baba tarafıyla ya da aile hayatınızla ilgili alınması gereken önemli bir karara vereceğiniz tepkiler bu Dolunay zamanı biraz daha sakin olmalı. Sevdiğiniz insanın kariyerinde yaşayacağı bazı zorlanmalar nedeniyle siz de kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Salı gününe dikkat, sosyal ortamlarda ilişkiler bir anda elektriklenebilir. Bir arkadaşınızla olan ilişkiniz özel hayatınızdaki insanla gerilmenize de neden olabilir.

Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca kendi halinizde olmak pilinizi şarj etmek önemli olurken imkânınız varsa yurt dışına gitmek yurt dışı bağlantılı işlerinizin hareketlenmesi gibi etkiler de söz konusu olacak. Bu hafta her tür ilişkiniz, kariyer, aile ve özel hayat ilişkinizde gerilimlere, anlık patlamalara ve evde oluşacak ufak tefek kazalara açık görünüyorsunuz.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, parayla ilgili işler, halledilmesi gereken önemli konularla haftanıza merhaba diyorsunuz. Uzak yerlerden gelecek önemli haberler var. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuk alanlarınızdan yana şans ve fırsatlarınız hafta başında devreye girerken kendinizi şanslı ve iyimser göreceksiniz ama dengeniz çok çabuk yakın çevrenizden alacağınız haberlerle bozulabilir. İletişim halinde olduğunuz insanlarla anlaşmak kolay olmayabilir. Bu ara her şeyi gözünüzde büyütüyorsunuz sağlıkla ilgili konular, gündelik hayatın ritmi… Beraber çalıştığınız insanların sizi bir türlü anlamadığını düşünüyorsunuz ve aranızda gerilimler de tırmanabilir. Salı günü göz önünde olacağınız ortamlarda gerilimli bazı olaylar devreye girebilir. Toplum önü konuşmalarınız, önemli iş toplantılarınız varsa dikkatli olun, sıkılganlıklarınız yüksek olacak hiçbir şeyi çok fazla kafanıza takmayacaksınız bu da bazı olayları gözden kaçırmanıza ya da o süreçte önemsiz gördüğünüz için bazı insanların sizi kınamasına neden olabilir. Annenizle olan ilişkinizde çok çabuk yelkenleri suya indirebilirsiniz ya da çabuk tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz.

Perşembe günü Koç burcundaki Dolunay yakın çevre ve iletişim alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu Dolunay zamanı girişimcilik yönünüzü ön plana çıkaracak işleriniz varsa burada sabırsız, aceleci ya da düşünmeden hareket etme enerjiniz devreye girebilir. Siz kendinizi hazır hissederken beraber çalıştığınız insanlar hiç de hazır olmayabilirler ve onların bazı hareketleri ve tavırları çok çabuk tepki vermenize ve onlarla olan ilişkinizi zorlamanıza neden olabilir. Beraber çalıştığınız insanların hayatında yaşanacak birtakım gerilimlerden çok çabuk etkileneceğiniz haftalardan bir tanesi. Kendinizi tehlikeye atacak işlerden mümkün olduğunca da uzak durmaya özen gösterin.

Perşembe günü Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle sosyal çevre alanlarınız önem kazanıyor arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz sosyal çevrenizle olan bağlantılarınız önemli olacak. Uzun zamandır çok çalıştıysanız ve sevdiklerinize vakit ayıramadıysanız onlara gereken özeni gösteremediyseniz bu dönem bu özgür rahat neşeli tavrınızla girdiğiniz ortamlarda bütün dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz ve insanların bu ilgisiyle çok güzel işlerin de karşınıza gelme potansiyeli var. Gelirlerinizi artıracağınız bir döngü içerisine giriyorsunuz Perşembe gününden sonra. İşle ilgili kendinizi göstermek için çok fazla çabaladıysanız şimdi bunlar da geride kalıyor. Dolunay zamanı iletişimsel işlerinizin hızlandığını göreceksiniz ama bütün bunları yaparken düşüncesiz adımlar atmamaya ve diğer insanlarla olan ilişkinizi yıpratmamaya özen gösterin.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, haftaya kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak ve burada halletmeniz gereken önemli konuları ele alarak başlıyorsunuz. Bu hafta sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerekebilir. Kendinizi hasta, düşük enerjili hissedebilirsiniz. Güzel şans ve fırsatlarınız da var parasal konularda. Ailevi alanda evinize, yuvanıza yardımlarınız güçlü olacak. Evinizden ailenizden sevdiklerinizden beklediğiniz desteklerin gelme potansiyeli de yüksek görünüyor. Evinize yapacağınız harcamalar yüksek olabilir. Bu hafta en çok para ile ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızın amacıyla kendi amaçlarınızın uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Bu noktada bazı güç çekişmeleri devreye girebilir. Hoşlandığınız kişinin ya da hayatınızdaki insanın çevrenizdeki insanlarla anlaşamaması sizin de gündeminizi bozabilir. İşiniz gereği birçok yere gitmeniz, çevre geliştirmeniz gerekirken özel hayatınıza, çocuğunuza vakit harcama isteğinizle yapmanız gerekenler arasında bir uçurum olacak. Parayla ilgili konulara dikkat edin. Cebinize bir para girecek parayla ilgili konularda cesur adımlar atmak isteyeceksiniz. Düşünmeden harcamak ya da yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bu da bazı arkadaşlarınızla aranızda gerilimlere neden olabilir. Bu hafta spekülatif ve riskli yatırımlarınız varsa dikkatli adımlar atmaya çalışın. Her duyduğunuza inanmayın, toplum psikolojisiyle hareket etmeyin. Para ile ilgili konularda elinizin kolunuzun bağlandığını görebilirsiniz bu geçici bir süreç. Dolunayın etkileri artı eksi 3 gün hayatınızda yer alacak.

Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle Perşembe gününden sonra Dolunaydan sonraki dönemde 3 hafta boyunca kariyerinizde çeşitli fırsatlarla karşılaşma potansiyeliniz yüksek. Özgürlüğünüzü önemseyecek, yeni tarz işler yapmaktan mutluluk duyacak, akademik çalışmalarda kendinizi gösterecek aynı zamanda patronlarınızla görüşmeleriniz varsa Perşembe gününden sonraki 3 hafta boyunca buralarda istediğiniz sonuçları yaratma potansiyeline sahip olacaksınız. Güzel ilişkiler kurulabilir önemli işler başarabilirsiniz ama bu hafta riskli kararlardan mümkün olduğunca uzak durun. Sosyal çevreniz, aşk hayatınız ve parasal konularda durum ve olayları çok fazla büyütüp güç savaşına dönüştürmeyin.