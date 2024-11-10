Bu Gizli Ayarla Telefonun Performansı İkiye Katlanacak

TELEFON PERFORMANSINI ARTIRMANIN PRATİK YOLLARI

Uygulamalar zamanla cihazınızda veri biriktirir ve bu da performansın yavaşlamasına neden olur. Uygulama önbelleğini düzenli olarak temizlemek, cihazınızın hızını artırarak daha akıcı bir kullanım sağlar.

Bu adımları uygulayarak, akıllı telefonunuzu daha verimli ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.