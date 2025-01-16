Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı

1. KAŞMİR VE YÜN KUMAŞLAR

Kaşmir ve yün gibi hassas kumaşlar, makinede yıkandığında yıpranarak kolayca zarar görebilir. Özellikle kazak ve hırka gibi eşyaların elde yıkanması öneriliyor. Uzmanlar, bu tür giysileri ılık su dolu bir lavaboda deterjan ekleyerek nazikçe temizlemenizi tavsiye ediyor. Durulama işlemi sırasında ise suyun berraklaşana kadar tekrar edilmesi gerekiyor.