Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı

Günlük hayatı kolaylaştıran çamaşır makineleri, doğru kullanılmadığında hem cihazınıza hem de eşyalarınıza zarar verebilir. İşte asla çamaşır makinesine atılmaması gereken giysiler...

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 1

35 yıllık servis uzmanı, bazı eşyaların çamaşır makinesinde yıkanmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. İşte çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken 6 eşya...

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 2

1. KAŞMİR VE YÜN KUMAŞLAR

Kaşmir ve yün gibi hassas kumaşlar, makinede yıkandığında yıpranarak kolayca zarar görebilir. Özellikle kazak ve hırka gibi eşyaların elde yıkanması öneriliyor. Uzmanlar, bu tür giysileri ılık su dolu bir lavaboda deterjan ekleyerek nazikçe temizlemenizi tavsiye ediyor. Durulama işlemi sırasında ise suyun berraklaşana kadar tekrar edilmesi gerekiyor.

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 3

2. İPEK KUMAŞLAR

İpeğin hassas yapısı, çamaşır makinesine uygun olmayan bir diğer kumaş türü. Uzmanlara göre ipek giysiler, makinede çekme ve yırtılma riski taşıyor. Soğuk su ve hafif bir deterjanla elde yıkama, ipek eşyalar için en güvenli temizlik yöntemi olarak öne çıkıyor.

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 4

3. SÜTYENLER

Kadın iç çamaşırlarının en hassas parçalarından olan sütyenler, makinede yıkandığında şekil bozukluklarına ve esnemelere neden olabiliyor. Uzmanlar, sütyenlerin formunu korumak için elde yıkanmasını öneriyor.

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 5

4. YAPILANDIRILMIŞ GİYSİLER

Pileli etekler veya dar pantolonlar gibi yapılandırılmış giysiler, çamaşır makinesinde zarar görebilir. Bu tür kıyafetlerin kuru temizleme yöntemiyle temizlenmesi tavsiye ediliyor.

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 6

5. SÜSLEMELİ GİYSİLER

Süslemelerle zenginleştirilmiş kıyafetler, makine yıkaması sırasında dekoratif parçalarının kopması veya tambura takılması nedeniyle zarar görebilir. Bu giysilerin ılık su ve hafif bir deterjanla elde yıkanması, hem giysiyi hem de süslemeleri korumanın en iyi yoludur.

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Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı - Resim: 7

6. DERİ ÜRÜNLER

Doğal deri, suyla temas ettiğinde hızla büzüşebilir veya şeklini kaybedebilir. Deri ürünlerin temizliği için ıslak mendil veya nemli bir bez kullanılması, ürünlerin ömrünü uzatmak için en ideal yöntemdir.

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