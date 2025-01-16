Bu Giysileri Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamayın! 35 Yıllık Ustası Açıkladı
Günlük hayatı kolaylaştıran çamaşır makineleri, doğru kullanılmadığında hem cihazınıza hem de eşyalarınıza zarar verebilir. İşte asla çamaşır makinesine atılmaması gereken giysiler...
Kaynak: Haber Merkezi
35 yıllık servis uzmanı, bazı eşyaların çamaşır makinesinde yıkanmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. İşte çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken 6 eşya...
1. KAŞMİR VE YÜN KUMAŞLAR
Kaşmir ve yün gibi hassas kumaşlar, makinede yıkandığında yıpranarak kolayca zarar görebilir. Özellikle kazak ve hırka gibi eşyaların elde yıkanması öneriliyor. Uzmanlar, bu tür giysileri ılık su dolu bir lavaboda deterjan ekleyerek nazikçe temizlemenizi tavsiye ediyor. Durulama işlemi sırasında ise suyun berraklaşana kadar tekrar edilmesi gerekiyor.
2. İPEK KUMAŞLAR
İpeğin hassas yapısı, çamaşır makinesine uygun olmayan bir diğer kumaş türü. Uzmanlara göre ipek giysiler, makinede çekme ve yırtılma riski taşıyor. Soğuk su ve hafif bir deterjanla elde yıkama, ipek eşyalar için en güvenli temizlik yöntemi olarak öne çıkıyor.
3. SÜTYENLER
Kadın iç çamaşırlarının en hassas parçalarından olan sütyenler, makinede yıkandığında şekil bozukluklarına ve esnemelere neden olabiliyor. Uzmanlar, sütyenlerin formunu korumak için elde yıkanmasını öneriyor.
4. YAPILANDIRILMIŞ GİYSİLER
Pileli etekler veya dar pantolonlar gibi yapılandırılmış giysiler, çamaşır makinesinde zarar görebilir. Bu tür kıyafetlerin kuru temizleme yöntemiyle temizlenmesi tavsiye ediliyor.
5. SÜSLEMELİ GİYSİLER
Süslemelerle zenginleştirilmiş kıyafetler, makine yıkaması sırasında dekoratif parçalarının kopması veya tambura takılması nedeniyle zarar görebilir. Bu giysilerin ılık su ve hafif bir deterjanla elde yıkanması, hem giysiyi hem de süslemeleri korumanın en iyi yoludur.
6. DERİ ÜRÜNLER
Doğal deri, suyla temas ettiğinde hızla büzüşebilir veya şeklini kaybedebilir. Deri ürünlerin temizliği için ıslak mendil veya nemli bir bez kullanılması, ürünlerin ömrünü uzatmak için en ideal yöntemdir.