Bu Eşyaları Sakın Kağıt Havluyla Silmeyin: Bakteri Üretiyormuş

NEDEN KAĞIT HAVLU KULLANMAMALIYIZ?

Yüzeylerde küçük parçacıklar bırakabilir ve bu da bakteri üremesine neden olabilir.

Özellikle hassas yüzeylerde çizikler oluşturabilir.

Yüzeylerde küçük parçacıklar bırakabilir ve bu da bakteri üremesine neden olabilir.

Derinlemesine temizlik için yeterli değildir.

Aşırı kağıt havlu kullanımı, ağaçların kesilmesine ve atık miktarının artmasına yol açar.