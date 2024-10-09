Bu Eşyaları Sakın Bulaşık Makinesinde Yıkamayın
Bulaşık makineleri, mutfak işlerini kolaylaştırır ancak her mutfak eşyasının bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekiyor. Uzmanlar bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken eşyaları tek tek sıraladı...
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık makineleri, mutfağımızdaki işleri kolaylaştırarak zaman kazanmamızı sağlıyor. Ancak her mutfak eşyası bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil. İşte hangi eşyaların bu pratik cihazda yıkanmaması gerektiği konusunda bilmeniz gerekenler:
Ahşap Eşyalar: Ahşap kaşıklar ve kesme tahtaları, sıcak su ve deterjanla temas ederse deformasyona uğrayabilir. Bu nedenle ahşap eşyalar elde yıkanmalıdır.
Kristal ve Cam Eşyalar: İnce cam veya kristal eşyalar, bulaşık makinesinin güçlü su akışından zarar görebilir ve kırılabilir. Bu tür eşyaları elle yıkamak daha güvenlidir.
Teflon ve Non-Stick Tencereler: Teflon kaplamalı tencereler, bulaşık makinesinin deterjanı ve yüksek sıcaklığından etkilenebilir. Kaplamanın ömrünü uzatmak için bu tür eşyalar elde yıkanmalıdır.
Metal Eşyalar: Bazı metaller, özellikle alüminyum ve bakır, bulaşık makinesinde kararmaya veya paslanmaya neden olabilir. Paslanmaz çelik eşyalar genellikle makinede yıkanabilir, ancak diğer metal türlerine dikkat edilmelidir.
Plastik Eşyalar: Yüksek sıcaklıklara dayanamayan plastikler, bulaşık makinesinde deforme olabilir. Plastiğin bulaşık makinesinde yıkanabilir olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.
Yapışkan Yüzeyli Eşyalar: Bulaşık makinesinde yıkanan yapışkan yüzeyler, zamanla yapışkanlığını kaybedebilir. Bu tür eşyalar genellikle elde yıkanmalıdır.
Özel Tasarlanmamış Eşyalar: Herhangi bir eşyanın bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna dair bir ibare bulunmuyorsa, bu eşyalar makinede yıkanmamalıdır. Hassas eşyalar için bu ibareyi kontrol etmek önemlidir.
Elektrikli Mutfak Aletleri: Mikser veya mutfak robotu gibi elektrikli aletlerin parçaları, suya maruz kaldığında zarar görebilir. Bu nedenle elektrikli aletlerin parçaları elde temizlenmelidir.