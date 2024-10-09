Bu Eşyaları Sakın Bulaşık Makinesinde Yıkamayın

Özel Tasarlanmamış Eşyalar: Herhangi bir eşyanın bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna dair bir ibare bulunmuyorsa, bu eşyalar makinede yıkanmamalıdır. Hassas eşyalar için bu ibareyi kontrol etmek önemlidir.

Elektrikli Mutfak Aletleri: Mikser veya mutfak robotu gibi elektrikli aletlerin parçaları, suya maruz kaldığında zarar görebilir. Bu nedenle elektrikli aletlerin parçaları elde temizlenmelidir.