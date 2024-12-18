Bu Deterjanların Yanından Bile Geçmeyin: Kıyafetinizi Giyer Giymez Etkisini Gösteriyor!

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzmanlar, deterjan kalıntılarının çamaşırlardan cilde geçtiğini ve burada emilerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, ciltte kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca, deterjanlardaki zararlı maddelere uzun süre maruz kalmak, astım, egzama gibi solunum ve cilt hastalıklarının riskini artırabiliyor.