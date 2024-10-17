Bu Çorbanın Ömrü Uzattığı Tespit Edildi: Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu Ne De Tarhana

Miso çorbası, bağırsak florasını iyileştiren ve sindirim sistemini düzenleyen maya, probiyotikler ve faydalı bakteriler içermesiyle dikkat çekiyor. Bu besin maddeleri, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Japonların bu beslenme alışkanlıkları, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyenler için örnek teşkil edebilir.