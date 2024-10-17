Bu Çorbanın Ömrü Uzattığı Tespit Edildi: Ne Mercimek Ne Tavuk Suyu Ne De Tarhana
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Japonlar, ömrü uzatan çorbalarının sırrını açıkladı. Ne tavuk suyu, ne mercimek ne de tarhana! Meğer bu çorba ömrü uzatıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Japonların uzun yaşamına dair sırlar, dünya genelinde merak konusu. Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını aşan bireylerin fazlalığı, bu bölgedeki beslenme alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek gerektiği vurgulanıyor.
UZUN YAŞAMIN SIRRI: MİSO ÇORBASI
Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, bu konuda önemli bir öneride bulundu: Fermente miso çorbası. Japon mutfağında fermente gıdaların yeri büyük ve miso çorbası, bu fermente edilmiş soya fasulyesi ve tahıllardan üretilen "miso" kullanılarak hazırlanıyor.
Miso çorbası, bağırsak florasını iyileştiren ve sindirim sistemini düzenleyen maya, probiyotikler ve faydalı bakteriler içermesiyle dikkat çekiyor. Bu besin maddeleri, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Japonların bu beslenme alışkanlıkları, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyenler için örnek teşkil edebilir.