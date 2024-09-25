Bu Cihazların Fişi Mutlaka Prizden Çekilmeli! Herkesin Kullandığı Günlük Cihazlar Tehlike Saçıyor
Hemen hemen herkesin günlük olarak kullandığı teknolojik eşyaların prizde takılı kalması büyük tehlike saçıyor. Ev aletlerini fişte bırakmak, kullanım kolaylığı sağlasa da bazı cihazların kullanımdan sonra mutlaka prizden çıkarılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cihazların güvenliği büyük ölçüde yaşlarına bağlı. Örneğin, eski bir buzdolabını kullanmaya devam ediyorsanız, uzun süreli yokluklarda buzdolabının fişini çekip buzunu çözmek önemlidir. Aynı durum, özellikle 20 yılın üzerindeki televizyonlar için de geçerlidir. Ancak hangi yaşta olursa olsun, bazı cihazlar varsayılan olarak kapatılmalıdır.
ÜTÜ
Evde en tehlikeli cihazlardan biri olan ütü, otomatik kapanma özelliğine sahip olsa bile, mutlaka fişten çekilmelidir. Kısa devrelere karşı tamamen bağışık değillerdir.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ütü gibi, saç kurutma makineleri de sıkça kısa devreye neden olup yangın çıkarabilir. Bu nedenle kullanımdan hemen sonra kapatılmalı ve banyo gibi nemli ortamlarda bırakılmamalıdır.
SAÇ MAŞASI
Saç şekillendirme cihazları da benzer şekilde risk taşır. Fişe takılı bırakıldığında kısa devre riski bulunur, bu nedenle kullanımdan sonra hemen prizden çıkarılmalıdır.
AKILLI TELEFON
Pek çok insan telefonlarını gece boyunca şarjda bıraksa da, bu durum cihazın aşırı ısınmasına ve kısa devre riskine yol açabilir. Ayrıca, bu alışkanlık telefonun pil ömrünü de olumsuz etkiler.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
Sürekli şarjda bırakılan dizüstü bilgisayarlar, hem gereksiz elektrik harcar hem de pilin ömrünü kısaltır. Aynı zamanda, aşırı ısınma riskine karşı fişten çekmek önemlidir.
ISITICI
Isıtıcılar uzun süreli kullanımda aşırı ısınarak yangın riskine yol açabilir. Modern modellerde aşırı ısınma koruması bulunsa da yine de dikkatli olmakta fayda var.
ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI
Şarjlı diş fırçalarının da şarj tamamlandıktan sonra prizden çekilmesi önerilir. Tıpkı diğer cihazlar gibi, kablolarda kısa devreye neden olabilirler.
Bu cihazların güvenli kullanımı için düzenli bakım yapmak ve kullanımdan sonra fişlerini prizden çekmek, hem elektrik tasarrufu sağlar hem de olası tehlikeleri önler.