Bu Cihazların Fişi Mutlaka Prizden Çekilmeli! Herkesin Kullandığı Günlük Cihazlar Tehlike Saçıyor

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Sürekli şarjda bırakılan dizüstü bilgisayarlar, hem gereksiz elektrik harcar hem de pilin ömrünü kısaltır. Aynı zamanda, aşırı ısınma riskine karşı fişten çekmek önemlidir.

ISITICI

Isıtıcılar uzun süreli kullanımda aşırı ısınarak yangın riskine yol açabilir. Modern modellerde aşırı ısınma koruması bulunsa da yine de dikkatli olmakta fayda var.

ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI

Şarjlı diş fırçalarının da şarj tamamlandıktan sonra prizden çekilmesi önerilir. Tıpkı diğer cihazlar gibi, kablolarda kısa devreye neden olabilirler.

Bu cihazların güvenli kullanımı için düzenli bakım yapmak ve kullanımdan sonra fişlerini prizden çekmek, hem elektrik tasarrufu sağlar hem de olası tehlikeleri önler.