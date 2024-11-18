Bu Bitki Kan Şekerini Düşürüyor, Böbrekleri Temizliyor ve Eklem Sağlığını Destekliyor

Fitoterapistlere göre, Dul Avrat Otu yapraklarının en belirgin özelliği detoks etkisi yaratması. Koleretik, idrar söktürücü ve terletici etkileri sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor. Aynı zamanda, güçlü bir antiinflamatuar özelliğe sahip olan bu bitki, iltihabı azaltıyor ve vücuttaki şişkinliği gidermeye yardımcı oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER, BÖBREKLERİ DESTEKLER

Dul Avrat Otu yapraklarının, kan şekerini düşürme özelliği ile öne çıktığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, safra kesesi ve böbreklerde taş ve tuz oluşumu riskini azaltarak böbrek sağlığını korur. Eklemlerde biriken fazla tuzun temizlenmesine yardımcı olarak eklem sağlığını destekler.