Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş

Sulama konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Toprağın neredeyse kurumasına izin vermek, ancak köklerin tamamen kurumasına izin vermemek önemlidir. Sulama işlemi sırasında toprağın homojen bir şekilde nemlendiğinden emin olmak önemlidir.

Bu tropikal bitkiler, 18-30 derece arası sıcaklıklarda en iyi şekilde gelişirler. Ayrıca, bitkinin bulunduğu yerde hava sirkülasyonunun olması da önemlidir. Ancak, bitkinin havalandırma menfezinden veya ısıtma menfezinden gelen doğrudan hava akımından etkilenmemesi önemlidir.

Son olarak, bitkiyi her sulama işleminden sonra döndürmek, dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.



Bu basit ipuçları takip edilerek, evlerinizdeki para ağaçları sağlıklı ve çekici bir şekilde büyüyebilir, size şans ve bolluk getirmeye devam edebilir.