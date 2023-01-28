Bu besinleri buzdolabında saklayanlar dikkat: Duyuru yapıldı
Bazı ürünler buzdolabında saklanırken bazı ürünlerin ise buzdolabında saklanmaması gerektiği bildirildi. Tazeliklerini korumak için çoğu yiyeceği buzdolabında saklanmasını tercih ederken yumurta ile ilgili ilginç bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Ekmeği, yeşil fasulyeyi, kahveyi buzdolabında saklıyorsanız hata yapıyorsunuz! Doğru saklanmayan yiyecekler çok kısa bir süre sonra çöpe gider.
Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini yitiren yiyecekleri korumanın yolu ise oldukça basit: Doğru yerde saklama.
Patates
Patatesleri buzdolabına koymak tadının kaçırmasına neden olur. Bu yüzden patateslerinizi buzdolabına koymak yerine serin bir yerde saklayın. Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür. Bu nedenle lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakır. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca yumuşar.
Domates
Soğuk hava olgunlaşma sürecini durdurduğundan buzdolabı, domatesler için iyi bir saklama alanı değildir. Domatesler kilerinizde veya oda sıcaklığında saklanır. Domatesleri buzdolabında sakladığınızda dokusu bozulur ve lezzetinin bir kısmını kaybeder.
Sarımsak ve soğan
Sarımsak ve kuru soğan kabukluysa oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Patates, soğanların filizlenmesine neden olabilecek etilen yaydığından patateslerden ayrı saklayın. Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.