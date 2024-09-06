Bu Besinler B12 Değerlerini Fişek Gibi Uçuruyor: 1 Lokma Alan Unutkanlık Nedir Bilmiyor

B12 vitamini eksikliği, potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ve genellikle göz ardı edilen bir durumdur. Vücut, bu vitaminin çok küçük miktarlarına ihtiyaç duysa da, eksikliği ciddi nörolojik ve fiziksel problemlere neden olabilir.

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Bu Besinler B12 Değerlerini Fişek Gibi Uçuruyor: 1 Lokma Alan Unutkanlık Nedir Bilmiyor - Resim: 1

B12, özellikle hayvansal gıdalarda bolca bulunur ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sistemi sağlığı ve genel metabolizma için hayati önem taşır. Ancak yetersiz alındığında yorgunluk, hafıza sorunları ve hatta denge bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

B12 Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinin ilk ve en yaygın belirtisi sürekli bir yorgunluk hissidir. Bununla birlikte, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, zihinsel bulanıklık, unutkanlık, depresyon ve koordinasyon sorunları gibi nörolojik belirtiler de eksiklikle ilişkilidir. Bu belirtiler zamanında tedavi edilmezse, kalıcı hasarlara yol açabilir. Ne yazık ki, bu semptomlar başka birçok sağlık sorunu ile karışabileceğinden, B12 eksikliği teşhisi gecikebilir.

B12 Eksikliği Neden Oluşur?

- Yetersiz B12 alımı: Özellikle vejetaryenler ve veganlar, B12’nin doğal kaynakları olan et, balık, yumurta ve süt ürünlerini tüketmedikleri için bu vitaminden yoksun kalabilirler.
- Sindirim problemleri: Crohn hastalığı ve çölyak gibi sindirim bozuklukları B12 emilimini zorlaştırabilir.
- Gastrit: Midenin iltihaplanması, B12 vitamininin emilimi için gerekli olan mide asidinin üretimini engelleyebilir.
- Pernisiyöz anemi: Bu nadir hastalıkta vücut, B12’nin emilimi için gerekli olan intrinsik faktörü üretmez.
- Ameliyatlar: Gastrik bypass gibi mide operasyonları sonrasında B12 vitamini emilimi azalabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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