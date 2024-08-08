Bu Belirtiler Sizde de Varsa Asla Domates Yememelisiniz

Herkes tarafından sevilerek tüketilen domates, hem yalın haliyle hem de yemeklerde sos olarak kullanılmasıyla mutfağımızın en vazgeçilmez parçası olarak biliniyor.



BU KİŞİLER ASLA DOMATES YEMEMELİ



Domatesin dillere desten lezzetinin yanı sıra, içerdiği besin değerleri bakımından sağlığımız için de oldukça faydalı bir gıda olduğu bilinir. Ancak yaygın olarak kabul edilen bu durum, herkes için geçerli değil. Yapılan araştırmalar, domates tüketiminin bazı kişilerde ölümcül rahatsızlıklara ya da alerjik durumlara neden olabileceğini gösterirken, araştırmayı yürüten bilim ekibi kimlerin domates yememesi gerektiğine dikkat çekti. Siz de bu kişiler arasındaysanız domates yerken bir kez daha düşünmenizde fayda var.