Bu Basit Yöntem Duşakabin Camını İlk Günkü Haline Dönüştürüyor! En Ufak Çizik Kalmıyor
Evimizde en çok kullandığımız alanlardan biri de banyodur. Günümüzde birçok banyoda bulunan duşakabinler, sürekli su darbeleri alarak zaman içerisinde kireç ve çizik lekeleriyle dolabiliyor. Standart temizlik ürünleriyle giderilmeyen bu kireç ve çiziklerin önüne geçebilmek oldukça basit. İşte ev hanımlarının en büyük sıkıntılarından birine son verecek taktik...
Özellikle yaz aylarında sık sık duş almamız, duşakabin camlarının su lekeleri, kireç ve çiziklerle dolmasına neden olabiliyor.
Uzun süreli kullanımında duşakabinde oldukça kötü bir görüntüye yol açan bu durum, başta ev hanımları olmak üzere birçok kişi için temizlik problemlerinin başında geliyor. Her ne kadar duşakabin camlarını tertemiz hale getirdiği iddiasıyla satışa sunulan onlarca ürün bulunuyor olsa da, bu ürünlerin tamamına yakını deneyenler tarafından hayal kırıklığı ile sonuçlanmakta.
Usta ev hanımlarına göre çıkmayan duşakabin lekelerini yok etmenin oldukça basit ve etkili bir yöntemi bulunuyor.