Bu Basit Yöntem Beyaz Çorap Altlarının Hızlıca Kirlenmesini Engelliyor

Birçok kıyafet ile uyumlu olması nedeniyle tercih edilen beyaz çoraplar, kısa sürede siyahlaşarak kirli sepetine atılıyor.



Bu özellikleri nedeniyle beyaz çorapları çamaşır makinesinde yıkamak oldukça zordur çünkü açık renkli kumaşları nedeniyle makinedeki diğer çamaşırların lekelerini ve kirlerini emerek zamanla gri bir renk almaya başlarlar.



Uzmanlar, beyaz çorapları ilk günkü canlılığına dönüştürmenin ve yıkama sonrasında daha geç kirlenmesinin yolunun kabartma tozundan geçtiğini belirtiyor. Çamaşır suyu gibi sert kimyasalların kullanılamadığı temizlik sürecini, kabartma tozu kullanarak tamamlayabilirsiniz.



Bir alkalin olan kabartma tozu, yağ, bakteri ve kirden kaynaklanan asidik lekelerin sökülmesini kolaylaştırır. Ayrıca kabartma tozu kullanımı, yıkama esnasında lekelerin kumaştan ayrılmasını ve beyaz çorapların eski haline dönmesine yardımcı olur. Çamaşır makinesine eklenecek kabartma tozu, makinedeki suyun yumuşamasına ve kireçten arınmasına imkan tanır. Bu da yıkama işleminin daha etkili olmasını ve çorapların daha beyaz bir renk almasını sağlayacaktır.



O halde çamaşırlarınızı nasıl daha beyaz yapacağınızın detaylarına bakalım...