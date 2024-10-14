Bu Balıklar Hücrelere Reset Atıp Vücudu İyileştiriyor: Tam Şifa Deposu



Soğuk deniz balıkları olan somon, sardalya, ton ve uskumru gibi türlerde yüksek miktarda bulunan omega-3, ayrıca ceviz, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzelerde de bulunuyor. Omega-3 yağ asitlerinin doğru kullanımı ve etkileri ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

OMEGA-3 HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Omega-3, vücudun üretemediği ve mutlaka dışarıdan alınması gereken çoklu doymamış yağ asitleri ailesindendir. Sağlık için elzem olan bu yağ asitleri, beyin ve vücut fonksiyonları için büyük önem taşır. Kimyasal yapısındaki çift bağlar, omega-3’ün farklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Omega-3 ailesinin en önemli üyeleri ise EPA, DHA ve ALA olarak bilinir.

Kaynak: Haber Merkezi