Bu Balığı Sakın Yemeyin: Meğer Ölümcül Hastalık Bulaştırıyormuş
Uzmanlar, bazı balık türlerini tüketenlerin çeşitli ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığının yüksek olduğunu belirterek sakın yemeyin uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Balık tüketimi sevenler için uzmanların bazı önemli uyarıları var. Özellikle tatlı su balıkları, parazitlerden dolayı sağlık riski taşıyabilir. Bu hastalıklar, balıkların uygun şekilde pişirilmediği veya saklanmadığı durumlarda insanlara geçebilir.
Balıklar, tatlı sularda bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Beslenme Uzmanı Nadezhda Chernyshova, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Nehir balıklarının kesinlikle dikkatli bir şekilde pişirilmeden tüketilmemesi gerektiğini belirten Chernyshova, riskin rezervuarların temizliğine bağlı olduğunu ifade etti.
NEHİR SUYUNDAKİ PARAZİT BALIĞI HASTA EDİYOR
Yetersiz pişirme, karaciğer kurdu olarak bilinen bir parazitin bulaşma riskini ciddi şekilde artırıyor. Balıklar bu parazitten etkilenebiliyor ve insanlara geçiş yapabiliyor.
Uzmanlar, parazitli balık tüketenlerin çeşitli tehlikeli hastalıklara yakalanma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Bu hastalıklar, hayvanlardan insanlara geçebilen ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen ciddi durumlar arasında yer alıyor; halk arasında "köpek kisti" olarak biliniyor.
Bu nedenle, çiğ balık tüketiminden kaçınmak ve doğru saklama yöntemlerine uymak son derece önemlidir. Pratisyen hekim Tatyana Taradeeva, özellikle yaz aylarında canlı balık yerine dondurulmuş balık alımını öneriyor. Canlı balıkların, perakende satış noktalarında uygunsuz depolama koşulları nedeniyle hızla bozulabileceğine dikkat çekiyor.