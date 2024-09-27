Bu Balığı Sakın Yemeyin: Meğer Ölümcül Hastalık Bulaştırıyormuş

Balık tüketimi sevenler için uzmanların bazı önemli uyarıları var. Özellikle tatlı su balıkları, parazitlerden dolayı sağlık riski taşıyabilir. Bu hastalıklar, balıkların uygun şekilde pişirilmediği veya saklanmadığı durumlarda insanlara geçebilir.