Bu Baharatlar Hafızaya Çok İyi Geliyor! Tüketen Alzheimer ve Demans Hastalığına Yakalanmıyor

-Zerdeçal: İçerdiği kurkumin maddesiyle zerdeçal, hem beyin sağlığını destekleyen hem de hafızayı güçlendiren önemli bir baharat olarak öne çıkıyor.



-Safran: Antioksidan özellikleriyle bilinen safran, beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren etkisiyle dikkat çekiyor.

-Kimyon: Sindirim sistemine faydalarının yanı sıra kimyon, beyin sağlığına da katkıda bulunarak hafızayı kuvvetlendiren bir baharat olarak öne çıkıyor.