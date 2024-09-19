Bu Baharatlar Hafızaya Çok İyi Geliyor! Tüketen Alzheimer ve Demans Hastalığına Yakalanmıyor
Güçlü bir hafızaya sahip olmak için sofralarınıza belirli baharatları eklemeniz öneriliyor. Tıp dünyasında önemli bir rehber kabul edilen İbn-i Sina’nın asırlardır uygulanan reçeteleri, günümüzde de hafızayı güçlendirmek için başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere, Hindistan ve Meksika’da yapılan araştırmalar, baharatların beyin sağlığı ve hafıza üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak kanıtladı. Bu çalışmalar, düzenli baharat tüketiminin bilişsel fonksiyonları artırdığını ve hafızayı güçlendirdiğini ortaya koydu.
Yüzyıllar önce yaşamış olan ünlü tıp alimi İbn-i Sina, hafızayı güçlendirmek ve zihni açmak için baharatları öneren ilk isimlerden biri olarak biliniyor. İbn-i Sina’nın reçeteleri, bugün de beyin sağlığına katkı sağlayan doğal çözümler arasında yer alıyor.
-Zerdeçal: İçerdiği kurkumin maddesiyle zerdeçal, hem beyin sağlığını destekleyen hem de hafızayı güçlendiren önemli bir baharat olarak öne çıkıyor.
-Safran: Antioksidan özellikleriyle bilinen safran, beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren etkisiyle dikkat çekiyor.
-Kimyon: Sindirim sistemine faydalarının yanı sıra kimyon, beyin sağlığına da katkıda bulunarak hafızayı kuvvetlendiren bir baharat olarak öne çıkıyor.
-Biberiye: Zihinsel performansı artıran biberiye, bilişsel fonksiyonları destekleyen etkisiyle biliniyor.
-Zencefil: Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle zencefil, beyin sağlığına önemli katkılar sağlıyor.
KİMYONLU SUYUN FAYDALARI
Kimyonlu su, metabolizmayı harekete geçiren ve sindirimi kolaylaştıran bileşikler içeriyor. Sindirim sorunlarını gidermesi, şişkinliği hafifletmesi ve ağrıları dindirmesi gibi etkileri nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor.