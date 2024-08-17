Bu Baharatı Yoğurdun İçine Ekleyerek Tüketin: Beyindeki Aktiviteleri İki Kat Hızlandırıyor

Türk mutfağında da çokça tüketilen kekikle ilgili bilinmeyenler. Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için doğal bir ilaçtır.

Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

KEKİK NASIL TÜKETİLİR?

Genellikle baharat olarak yemeklere eşsiz bir tat veren kekik, farklı şekillerde de kullanılabilir. Bitkisi daha çok demlenip çay olarak tüketilirken, kekik yağı ise kozmetik ürünlere eklenir. Ağız gargaraları, merhemler ve aromaterapi yağlarında da kullanılır.