Bu 9 Balığın Yanından Bile Geçmeyin: Resmen Zehir Saçıyorlar
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık tezgahlarında birçok balık çeşidi de yerini almaya başladı. Soğuyan havalarla birlikte balıkların lezzeti artmaya başlasa da bu 9 balık türü, bünyesinde barındırdıklarıyla resmen zehir saçıyorlar.
Kaynak: Artı49
Balık, kış sofralarının en vazgeçilmez besin kaynaklarından biri. Omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin olan balık, sağlıklı bir yaşam için oldukça faydalı. Ancak bazı türleri var ki, sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. İçerdikleri yüksek cıva ve toksin oranıyla bu balıklar, adeta birer zehir deposu.
ZEHİR DEPOSUNA DÖNÜŞEN BALIK TÜRLERİ
Avrupa Gıda Güvenliği yetkilileri, hem insan sağlığını korumak hem de bu türlerin neslini devam ettirebilmek adına bir uyarıda bulunuyor: Bu 9 balık türünü tüketmekten kaçının! Çünkü bu balıklar, yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, kontrolsüz avlanma sonucu nesilleri de tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
HANGİ BALIK TÜRLERİNDEN UZAK DURMALISINIZ?
Cıva ve toksin oranı yüksek olan bu balık türlerinden uzak durarak hem sağlığınızı hem de doğayı koruyabilirsiniz:
-Orkinos
-Kral Uskumru
-Kılıç Balığı
-Köpek Balığı
-Yılan Balığı
-Çipura
-Mezgit ve Alaska Mezgiti
-Tatlı Su Levreği
-Somon
Bu türler, yüksek cıva oranı nedeniyle insan vücuduna zarar verebilir. Aynı zamanda bu balıkların birçoğu, kontrolsüz avlanma nedeniyle tehlike altında. Bu nedenle bu balıkları yüksek cıva deposu olmaları ve doğayı korumak adına tüketmemekte fayda var.