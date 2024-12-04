Bu 9 Balığın Yanından Bile Geçmeyin: Resmen Zehir Saçıyorlar

Balık, kış sofralarının en vazgeçilmez besin kaynaklarından biri. Omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin olan balık, sağlıklı bir yaşam için oldukça faydalı. Ancak bazı türleri var ki, sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. İçerdikleri yüksek cıva ve toksin oranıyla bu balıklar, adeta birer zehir deposu.