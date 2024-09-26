Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız

Evimizde, işyerimizde ya da okulumuzda... Hayatımızın her anında çok sayıda teknolojik ürün bulunuyor. Pille çalışan ürünlerin yavaş yavaş tedavülden kalkmasıyla birlikte ürünleri bazen doğrudan fiş yardımıyla, bazense bataryalarını şarj ederek kullanıyoruz. Her iki durum da bizi elektrik prizleri ile baş başa bırakıyor.

Prizler bazen yatağımıza uzak, bazense çalışmak istediğimiz alana erişimi mümkün olmayan noktalarda olabiliyor. Böyle durumlarda oldukça kullanışlı görülen uzatma kabloları, bazı cihazlar içinse adeta tehlike saçıyor.

Yapılan araştırmalara göre, uzatma kabloları yerine prize takılmaları gerek 6 cihazın listesi şu şekilde...